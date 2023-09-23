Как работает амбициозный проект Маска Starlink («Старлинк») и можно ли подключиться к нему из России

Работу Starlink обеспечивают спутники и элементы наземной инфраструктуры. Спутники запускают на околоземную орбиту, это чуть больше 500 км от Земли. Спутник покрывает своим сигналом территорию радиусом около 950 км и должен обеспечивать связь не более чем для 100 абонентов одновременно, чтобы люди получали исключительный сигнал.

Первые спутники компания Маска вывела на орбиту в 2019 году. К сентябрю 2023 года удалось вывести больше 5100 спутников. Часть из них вышла из строя, но больше 4700 устройств продолжают работать.

Весь этот рой контролирует единый центр управления. О центре управления системой практически ничего не известно. Зато немного известно о шлюзовых станциях, которые установлены в разных точках планеты. Они представляют собой несколько антенн, через которые идёт обмен данными между спутниками и пользовательскими терминалами.

Теперь что касается пользователей. Чтобы выйти в Сеть через Starlink, для начала придётся купить индивидуальный терминал за $500. По сути, это набор, в который входят спутниковая тарелка, роутер и блок питания. Плюс нужно платить за сервис, а это от $110 в месяц. Сигналоприёмник придётся установить так, чтобы ему ничего не мешало — ни деревья, ни здания. В остальном всё происходит автоматически, дополнительных навыков от пользователя не требуется.

Работает ли Starlink в России

В сентябре 2022 года Маск заявил, что спутники могут действовать над всеми континентами мира, включая Антарктиду. Но только не в России. Также к чуду техники нельзя подключиться из Венесуэлы, Белоруссии, Ирана, Афганистана и некоторых других стран.

Одна из причин, почему в РФ не пришла новинка, — необходимость получать разрешения от ФСБ, ФСО и Минобороны для строительства наземных станций. А это обойдётся в десятки миллионов долларов. Также Starlink мешает закон, который запрещает российским операторам задействовать иностранные спутниковые системы без формирования российского сегмента такой системы.