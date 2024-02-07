Хакеры тайно проникли в миллионы умных зубных щёток и превратили их в «зомби»

Чем умные щётки отличаются от обычных

Умные щётки работают по принципу обычных электрических — скользят по поверхности зубов вибрирующими щетинками. Только в них ещё встроены датчики и целая операционная система.

Cмарт-щётку можно подключить к мобильному приложению. Она будет анализировать, насколько качественно владелец чистит зубы, определит технику чистки и даст индивидуальные рекомендации. Умные щётки умеют здороваться и желать спокойной ночи.

Как взломали умные щётки

Компания Fortinet не стала раскрывать, щётки какой именно фирмы взломали хакеры, а также на какую именно компанию была атака. Известно лишь, что щёток было около 3 млн, а пострадавшая фирма находится в Швейцарии.

В отчёте специалисты отметили, что уязвимость крылась в операционной системе щёток, написанной на языке программирования Java. После взлома их всех объединили в один ботнет. Этим словом называют сеть связанных друг с другом компьютеров, ноутбуков и других устройств, которыми удалённо управляют хакеры. При этом владельцы этих устройств чаще всего даже не догадываются, что их техника участвует в действиях злоумышленников.

Объединённые в ботнет гаджеты словно превращаются в зомби, их используют для выполнения одинаковых задач. В данном конкретном случае их использовали для DDoS-атаки на сайт компании. Но вообще с помощью ботнета можно делать много чего: спамить, делать накрутки в соцсетях или на сайтах и даже майнить криптовалюту.

Сайт атакованной компании в итоге обвалился, и фирма понесла ущерб на миллионы евро , пишут СМИ.

Специалист швейцарского филиала Fortinet Стефан Цюгер пояснил, что взломать могут почти любые гаджеты, подключённые к интернету, — телевизионные приставки, камеры видеонаблюдения, дверные звонки, радионяни, современные стиральные машины и т.д.

«Хакеры постоянно проверяют умную электронику на наличие уязвимостей, а между производителями софта и киберпреступниками постоянно идёт настоящая гонка вооружений. Компания Fortinet недавно подключила "незащищенный" компьютер к Cети и обнаружила, что прошло всего 20 минут, прежде чем он оказался заражен вредоносным ПО», — рассказал эксперт.

И раз уж хакеры умеют проникать в умные щётки, то что и смарт-часы для них не проблема. Ранее эксперты из «Лаборатории Касперского» и Positive Technologies рассказали, как злоумышленники шпионят через умные часы и воруют через них данные.