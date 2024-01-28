«Лучше с ними». Эксперты по кибербезопасности рассказали о рисках и правилах пользования менеджерами паролей

Менеджеры паролей — это специальное программное обеспечение, которое помогает пользователю работать с паролями и PIN-кодами, хранить информацию о логинах и паролях в зашифрованном виде и подставлять её в нужные поля для безопасной авторизации на разных сайтах.

Некоторые эксперты по кибербезопасности считают, что пользоваться менеджером для хранения паролей безопаснее, чем не пользоваться им совсем. Но напомнили, что случаи взломов их не редкость.

По словам консультанта по интернет-безопасности компании Positive Technologies Алексея Лукацкого , за время их существования было много атак на менеджеры паролей.

«Так, недавно в один opensource-менеджер хакеры внедрили вредоносный код. Если пользователь с российским IP-адресом заходил в программу, на его компьютере начинал играть украинский гимн», — отмечает эксперт.

Часто причиной компрометации менеджеров становились ошибки при хранении информации, добавил Лукацкий. Данные находились в открытом виде, получение доступа к компьютеру клиента, где был установлен менеджер, позволял завладеть всеми этими данными.

«Были также случаи, когда парольные менеджеры использовали слабую криптографию, которую было легко сломать. Ну и конечно, были атаки, когда вредоносный код маскировался под пользователя и получал доступ от его имени к локальному хранилищу паролей», — рассказывает Лукацкий.

Директор по стратегическим альянсам и взаимодействию с органами государственной власти группы компаний «Гарда» Павел Кузнецов приводит в пример также атаки, когда хакерами создавались специальные утилиты. В случае если у преступников был доступ к компьютеру жертвы, с помощью этих программ они получали данные из популярных менеджеров паролей.

Но в целом специалисты по кибербезопасности рекомендуют пользоваться менеджерами паролей. Они могут повысить ваш уровень защиты. К примеру, те же разработчики охотно прибегают к ним. Хотя часть разработчиков признались, что сами они не используют эти менеджеры, а записывают все пароли по старинке — в блокнот.

Эксперты по кибербезопасности компании F.A.C.C.T дали следующие советы, как сделать ваше взаимодействие с менеджером паролей надежнее:

Выбирайте надёжный мастер-пароль для доступа к хранилищу. Обновляйте его раз в 3–6 месяцев.

Не пренебрегайте использованием дополнительных функций безопасности своих учётных записей, таких как двухфакторная аутентификация. Своевременно обновляйте своё ПО, в том числе менеджеры паролей.

В качестве одного из вариантов надёжного хранилища можно воспользоваться облаком, в котором вы настраиваете синхронизацию с созданным ранее файлом. Каждый раз при изменении базы данных паролей, обновлённый файл автоматически будет загружаться в ваше облако.

Если вы не доверяете такому методу, копию зашифрованного файла можно всегда держать на флешке в сейфе.

Ну и конечно же, стоит быть внимательным и постараться не забыть сам пароль от вашей базы. Ведь без него все ваши пароли будут безвозвратно утеряны.