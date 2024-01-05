Microsoft добавила на клавиатуру кнопку для искусственного интеллекта

Клавиша Copilot может выполнять разные функции. К примеру, в Word с помощью ИИ-помощника можно отредактировать или даже написать текст. В PowerPoint искусственный интеллект может сделать презентацию из текстового документа или создать слайд-шоу. И это далеко не все его возможности.

На больших клавиатурах клавиша Copilot разместится рядом с правым Ctrl. Если на каком-то устройстве ИИ-помощник будет недоступен, вместо него с помощью этой клавиши можно будет запустить поиск Windows, сообщили в компании.

Последнее крупное обновление клавиатуры Microsoft произошло в 1994 году. Тогда на ней появилась клавиша Win для вызова меню «Пуск». В 2019 году появились дополнительные клавиши Office и Emoticon, но ими оснащены далеко не все клавиатуры, поэтому, видимо, в корпорации не считают это важным изменением.

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