Не доставайте смартфон из кармана зимой, если температура ниже этой. Откажет гаджет

По словам специалиста, переохлаждение батареи провоцирует сложные химические процессы. Например, литий-ионные аккумуляторы, которые сейчас установлены практически во всех смартфонах, при отрицательной температуре густеют и в результате уже не могут отдавать заряд аккумулятору.

К тому же морозец портит динамики смартфона — ухудшается подвижность полимерных мембран внутри них. Поэтому если частенько ходить с телефоном на холоде, возможно как временное, так и постоянное снижение ёмкости аккумулятора и изменение тональности звучания в динамиках.

При этом если пользоваться смартфоном на морозе совсем недолго, последствий быть не должно. Но лучше не частить. И помните, что температура от минус 20 наиболее опасна.

Также Голицына порекомендовала не ставить смартфон на зарядку сразу после возвращения с мороза в тепло — перепады температуры также негативно влияют на его работоспособность. Так что сперва дайте устройству нагреться до комнатной температуры.

«Например, если прогулка была недолгой, смартфону достаточно полежать в тёплом помещении 15–20 минут», — сказала эксперт.

А вообще благоприятная температура воздуха для того, чтобы заряжать телефон, — от +10 до +30.

От правильного процесса зарядки смартфона в том числе зависит то, что сколько он проработает. Но, кроме этого, есть способы, которые помогут сэкономить ёмкость аккумулятора. Например, убрать виброотклик клавиатуры.