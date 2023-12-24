Не удаляете ненужные файлы с компьютера? Это первый признак расстройства

Что такое цифровое накопительство и чем оно опасно

В отличие от патологического накопительства цифровое менее заметно глазу. Человек просто собирает разные файлы, данные и т. д. Пока в один прекрасный момент контента не становится так много, что владелец в нём просто перестаёт в нём ориентироваться. Только вот отказаться хотя бы от части хранимых файлов он тоже уже не может.

Признаки цифрового накопительства

Вы храните все ненужные файлы . Например, ваш e-mail ломится от писем, которые вы никогда не прочтёте, а все цифровые носители забиты папками с фото, которые вы никогда не посмотрите. И вы ничего из этого не удаляете из соображений «вдруг когда-то пригодится».

. Например, ваш e-mail ломится от писем, которые вы никогда не прочтёте, а все цифровые носители забиты папками с фото, которые вы никогда не посмотрите. И вы ничего из этого не удаляете из соображений «вдруг когда-то пригодится». Вы не удаляете файлы, которыми не пользуетесь и не воспользуетесь никогда . Вы зря думаете, что хлам, которым забиты ваши облачные хранилища, не причиняет никому вреда. Экологи, например, точно с вами бы поспорили.

. Вы зря думаете, что хлам, которым забиты ваши облачные хранилища, не причиняет никому вреда. Экологи, например, точно с вами бы поспорили. Вам трудно найти файлы . Чем больше данных мы храним, тем сложнее ими управлять. Это вызывает стресс и ставит под угрозу наши личные данные. Если вы не можете упорядочить папки на своих устройствах, задумайтесь, не превращаетесь ли вы в «цифрового Плюшкина».

. Чем больше данных мы храним, тем сложнее ими управлять. Это вызывает стресс и ставит под угрозу наши личные данные. Если вы не можете упорядочить папки на своих устройствах, задумайтесь, не превращаетесь ли вы в «цифрового Плюшкина». Вы чувствуете эмоциональную привязанность к своим файлам . Если это какие-то памятные фото или видео первых шагов вашего ребёнка, неудивительно, что вы будете их хранить годами. А точно ли вам нужен бесполезный файл с работы, на которой вы уже 10 лет как не работаете?

. Если это какие-то памятные фото или видео первых шагов вашего ребёнка, неудивительно, что вы будете их хранить годами. А точно ли вам нужен бесполезный файл с работы, на которой вы уже 10 лет как не работаете? Вы сохраняете файлы на нескольких устройствах и платформах. Пытаясь не растерять свои многочисленные файлы, вы отправляете их письмами себе или близким. В итоге данные только плодятся, а возможность отыскать их в будущем стремится к нулю, говорится в статье в журнале Psychology Today.

Чем опасен цифровой беспорядок

Все слышали печальные истории, как спасателям приходится вытаскивать «Плюшкиных» из-под гор хлама, которые они сами создали. Цифровой контент не погребёт вас под собой в прямом смысле. Но это не значит, что его переизбыток не несёт никаких угроз.

Вот только несколько из них: