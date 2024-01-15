Нейросеть научилась предсказывать дату смерти. Но пока только датчанам

Результаты исследования появились в журнале Nature Computational Science. Разработанная датскими учёными нейросеть проанализировала данные из медицинских карт 6 млн жителей страны. При этом она учитывала и другие сведения: о времени рождения, учёбе, образовании, зарплате, жилье.

Далее машинный алгоритм отыскивал взаимосвязи между данными и прогнозировал дальнейшее развитие событий.

Life2vec может, например, точно определить вероятность смерти того или иного человека в течение четырёх лёт. Это показали дальнейшие наблюдения за людьми, принявшими участие в исследовании.

Используя предоставленную информацию, life2vec предсказала, кто из участников эксперимента умрёт к 2020 году, с точностью в 79%. Также нейросеть выявила, что люди с более высоким доходом или просто занимающие руководящие должности в целом живут дольше (мы догадывались).

Пока что life2vec недоступна для широкой публики и даже для отдельных компаний. Но и не все, вероятно, хотели бы узнать, когда их ждёт смерть. К тому же нейросети пока что допускают много ошибок. Ранее из-за ошибки ИИ одному россиянину почти год пришлось провести под арестом.