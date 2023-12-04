Здоровье
06:00, 04 декабря 2023
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Как понять, что точно подхватишь простуду от ребёнка? Есть два признака

Детские простуды — это часть естественного формирования иммунитета у ребёнка. Если ребёнок после похода в детский сад засопливил, это не значит, что вслед за ним начнёт болеть вся семья. Однако бывают случаи, когда дети с насморком действительно заразные. Как это определить, рассказала педиатр СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Дарья Маркова.

Как понять, что точно подхватишь простуду от ребёнка? Есть два признака
© Freepik/master1305

Насторожиться стоит, если насморк — не единственный симптом ОРВИ у ребёнка. Самый яркий показатель того, что вирус уже проник в кровь и секреторные жидкости (слюну, мокроту, выделения из носа), — лихорадка и озноб.

Второй повод забеспокоиться — сопли, которые буквально «текут ручьём», сказала Маркова «Газете.ru». Такой тип насморка, как правило, сопровождается чиханием и кашлем. Даже если у малыша при этом нет температуры, он может быть заразен, предупредила врач.

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