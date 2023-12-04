Как понять, что точно подхватишь простуду от ребёнка? Есть два признака

Насторожиться стоит, если насморк — не единственный симптом ОРВИ у ребёнка. Самый яркий показатель того, что вирус уже проник в кровь и секреторные жидкости (слюну, мокроту, выделения из носа), — лихорадка и озноб.

Второй повод забеспокоиться — сопли, которые буквально «текут ручьём», сказала Маркова «Газете.ru». Такой тип насморка, как правило, сопровождается чиханием и кашлем. Даже если у малыша при этом нет температуры, он может быть заразен, предупредила врач.