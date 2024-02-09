Новое устройство от Apple вызывает опасения у автоюристов
В США Минтранс уже призвал владельцев гарнитуры смешанной реальности от Apple не использовать устройство за рулём, даже если автомобиль оборудован системой полуавтономного управления. В России пока нет таких требований, но использование виртуальных очков может привести к штрафу в размере 500 рублей за ограничение обзорности, отметил автоюрист Лев Воропаев.
Он отмечает, что использование таких устройств за рулем может привести и к административному аресту на 15 суток - в случае регулярных нарушений.
Он также предупреждает, что постепенно будут появляться постановления и требования сотрудников ГИБДД, запрещающие водителям использовать такие устройства за рулем.
Как использование телефона виртуальные очки расценивать точно не будут. А вот как предметы, ограничивающие обзорность, — однозначно да. Штраф за это нарушение — 500 рублей.
Думаю, первоначально никаких требований на этот счёт не будет, но постепенно будут появляться постановления, требования сотрудников ГИБДД, запрещающие водителям использовать такие устройства за рулём, так как они сильно сужают угол зрения. И в случае невыполнения этих требований, если водитель в таких очках будет ездить и попадаться регулярно, дело может дойти и до административного ареста на 15 суток.