Новое устройство от Apple вызывает опасения у автоюристов

В США Минтранс уже призвал владельцев гарнитуры смешанной реальности от Apple не использовать устройство за рулём, даже если автомобиль оборудован системой полуавтономного управления. В России пока нет таких требований, но использование виртуальных очков может привести к штрафу в размере 500 рублей за ограничение обзорности, отметил автоюрист Лев Воропаев.

Он отмечает, что использование таких устройств за рулем может привести и к административному аресту на 15 суток - в случае регулярных нарушений.

Он также предупреждает, что постепенно будут появляться постановления и требования сотрудников ГИБДД, запрещающие водителям использовать такие устройства за рулем.