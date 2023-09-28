Новые iPhone 15 сильно нагреваются при использовании. Что за баг
Спустя менее недели после поступления линейки Apple iPhone 15 в продажу владельцы новых устройств стали жаловаться на их чрезмерный нагрев — он случается как во время зарядки, так и при продолжительной нагрузке, даже если речь идёт о неигровых приложениях. Проблема с перегревом проявляется обычно по истечении первых 24 часов работы, когда завершается этап первоначальной установки приложения и настройки смартфона. Но новые модели держат высокую температуру больше суток, жалуются «счастливые» обладатели гаджетов.
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Bloomberg отметил, что горячими становятся задняя и боковые поверхности смартфона. По наблюдениям владельцев девайса, они нагреваются во время игр, телефонных звонков и видеозвонков в FaceTime. Некоторые утверждают, что смартфон нагревается при подключении гаджета к зарядному устройству.
Сотрудники технической поддержки Apple при обращении к ним по телефону направляют пользователей к статье на сайте компании, в которой говорится, как обращаться с нагревшимся или охлаждённым iPhone. В документе отмечается, что перегрев устройства может происходить при первом запуске ресурсоёмких приложений, зарядке или во время настройки нового устройства.