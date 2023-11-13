Технологии
12:40, 13 ноября 2023
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Пользователям WhatsApp* стала доступна функция паролей для чатов

Мало ли: вдруг вам не хочется светить переписками перед своей благоверной или товарищем майором. На такие диалоги можно установить секретный код. Более того: их можно скрыть, и чаты не будут отображаться в общем списке. Другой человек не сможет найти секретный чат и получить к нему доступ, сообщило издание WABetaInfo.

freepik.com

freepik.com

Ещё одно нововведение: чаты, защищённые паролем, можно будет быстро удалить через меню настроек конфиденциальности.

Чтобы пользователь сам мог найти скрытые переписки, ему нужно перейти во вкладку «Чаты» и ввести секретный код в строке поиска.

«Использование функции секретного кода гарантирует, что список заблокированных чатов будет виден только при вводе правильного кода в строку поиска», — отмечает издание.

Пока секретные чаты доступны лишь некоторым пользователям, которые установили последние обновления бета-версии WhatsApp* для Android из магазина Google Play. Но в ближайшие недели функция станет доступна большему количеству бета-тестеров, обещают на портале.

Один из главных конкурентов WhatsApp* — это, конечно, Telegram. Помимо каналов любой тематики телегу заполонили боты всех мастей — от официальных интернет-помощников до откровенных мошенников. О том, какие бывают мошеннические схемы телеграм-ботов, можно почитать в этом материале.

*WhatsApp принадлежит компания Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

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