Пользователям WhatsApp* стала доступна функция паролей для чатов

Ещё одно нововведение: чаты, защищённые паролем, можно будет быстро удалить через меню настроек конфиденциальности.

Чтобы пользователь сам мог найти скрытые переписки, ему нужно перейти во вкладку «Чаты» и ввести секретный код в строке поиска.

«Использование функции секретного кода гарантирует, что список заблокированных чатов будет виден только при вводе правильного кода в строку поиска», — отмечает издание.

Пока секретные чаты доступны лишь некоторым пользователям, которые установили последние обновления бета-версии WhatsApp* для Android из магазина Google Play. Но в ближайшие недели функция станет доступна большему количеству бета-тестеров, обещают на портале.

Один из главных конкурентов WhatsApp* — это, конечно, Telegram. Помимо каналов любой тематики телегу заполонили боты всех мастей — от официальных интернет-помощников до откровенных мошенников. О том, какие бывают мошеннические схемы телеграм-ботов, можно почитать в этом материале.

*WhatsApp принадлежит компания Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.