Последний iPhone Pro признали худшим из всех «прошек». И вот почему

С iPhone 15 Pro на самом деле всё не так плохо. Высшую оценку в 5 баллов смартфону дали 73% пользователей, что весьма много. Просто предыдущие модели из той же линейки они оценили выше.

Самый высокий балл iPhone 14 Pro дали 76% пользователей, а iPhone 13 Pro — 84%. Выходит, чем новее модель, тем меньше у неё восторженных владельцев. Но такая тенденция характерна конкретно для «прошек». А вот новые базовые модели iPhone и Plus 2023 года потребители оценили выше, чем прошлогодние.

На iPhone 15 жаловались из-за перегрева устройства. Apple признала проблему и выпустила обновление iOS 17.0.3, которое должно было всё исправить. Но пользователи флагманских смартфонов компании продолжили жаловаться, отмечало издание ZDNet. Люди рассказывают, что температура задней панели устройства всё так же подскакивает, если звонок длится более минуты. То же самое происходит при съёмке 4–5 фото сразу.