Появилось новое приложение на замену «СберБанк Онлайн»

Сбер будет планомерно отключать старые версии «СберБанк Онлайн» 12.14.1, 12.15 и 13.02. Проверить, какая версия приложения установлена на айфоне, можно на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля, пояснили в банке.

Скачать приложение «Учёт онлайн» можно в App Store. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв попросил пользователей iPhone оперативно установить его.

Сделать это стоит даже тем, кто поставил мобильный банк «Сбера» не так давно, потому что новая версия удобнее и функциональнее, добавил он.

Ранее сообщалось, что у нового iPhone нашли опасную уязвимость, из-за которой можно попасть в лапы мошенников. Что это такое и как себя обезопасить, читайте тут.