Принят первый в мире закон, написанный нейросетью. Прогресс, он такой

Депутат забрал документ и даже не вносил в него каких-либо правок. Дальше он представил его на рассмотрение совета депутатов. В итоге 36 человек приняли законопроект единогласно. Кто автор — никто, кроме Росарио, не знал.

Он объяснил, что если бы все узнали, что эта работа искусственного интеллекта, то сразу бы забраковали документ.

«Было бы несправедливо по отношению к населению рисковать тем, что проект не будет одобрен просто потому, что он был написан искусственным интеллектом», — считает депутат.

ChatGPT разработала американская компания OpenAI. Она поддерживает русский язык. Правда, пользователям с российскими номерами в регистрации отказывают.

Кстати, американский изобретатель Илон Маск уже успел сделать аналог ChatGPT. Он называется Grok и отличается своей саркастичностью.