Принят первый в мире закон, написанный нейросетью. Прогресс, он такой
Современный мир удивляет всё больше, и теперь есть закон, придуманный искусственным интеллектом. Первый случай произошёл в бразильском Порту-Алегри. Нейросеть ChatGPT целиком сгенерировала законопроект, по которому житель, у которого украли счётчик на воду, не будет платить за его замену. Запрос из 49 слов ChatGPT отправил член городского совета Рамиро Росарио — в ответ ему уже через несколько секунд пришёл полный документ.
Депутат забрал документ и даже не вносил в него каких-либо правок. Дальше он представил его на рассмотрение совета депутатов. В итоге 36 человек приняли законопроект единогласно. Кто автор — никто, кроме Росарио, не знал.
Он объяснил, что если бы все узнали, что эта работа искусственного интеллекта, то сразу бы забраковали документ.
«Было бы несправедливо по отношению к населению рисковать тем, что проект не будет одобрен просто потому, что он был написан искусственным интеллектом», — считает депутат.
ChatGPT разработала американская компания OpenAI. Она поддерживает русский язык. Правда, пользователям с российскими номерами в регистрации отказывают.
Кстати, американский изобретатель Илон Маск уже успел сделать аналог ChatGPT. Он называется Grok и отличается своей саркастичностью.