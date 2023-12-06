Технологии
15:20, 06 декабря 2023
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Принят первый в мире закон, написанный нейросетью. Прогресс, он такой

Современный мир удивляет всё больше, и теперь есть закон, придуманный искусственным интеллектом. Первый случай произошёл в бразильском Порту-Алегри. Нейросеть ChatGPT целиком сгенерировала законопроект, по которому житель, у которого украли счётчик на воду, не будет платить за его замену. Запрос из 49 слов ChatGPT отправил член городского совета Рамиро Росарио — в ответ ему уже через несколько секунд пришёл полный документ.

Принят первый в мире закон, написанный нейросетью. Прогресс, он такой
© Freepik/rawpixel.com

Депутат забрал документ и даже не вносил в него каких-либо правок. Дальше он представил его на рассмотрение совета депутатов. В итоге 36 человек приняли законопроект единогласно. Кто автор — никто, кроме Росарио, не знал.

Он объяснил, что если бы все узнали, что эта работа искусственного интеллекта, то сразу бы забраковали документ.

«Было бы несправедливо по отношению к населению рисковать тем, что проект не будет одобрен просто потому, что он был написан искусственным интеллектом», — считает депутат.

ChatGPT разработала американская компания OpenAI. Она поддерживает русский язык. Правда, пользователям с российскими номерами в регистрации отказывают.

Кстати, американский изобретатель Илон Маск уже успел сделать аналог ChatGPT. Он называется Grok и отличается своей саркастичностью.

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