Россиянам объяснили, что нужно сделать со смартфоном сразу после покупки

Если есть сомнения в оригинальности телефона, или мысли, что он уже был в чьих-то руках, можно проверить его подлинность. Сделать это просто — надо сравнить IMEI-код на корпусе и на коробке, посоветовала ведущий менеджер продукта в магазине приложений RuStore Алена Самарцева.

Если смартфоном уже кто-то пользовался до покупки, эксперт советует сбросить его до заводских настроек и связаться с продавцом.

Окей, телефон новый, никто им не пользовался, IMEI везде совпадает, что теперь? Эксперт советует перенести данные на новое устройство и сразу запустить проверку антивирусом — вдруг какие-то вредные программы пробрались со старого аппарата.

После надо проверить обновления системы и установленных приложений. Это нужно и чтобы оптимизировать работу устройства, и защититься от новых угроз.

«Скорее всего, пока телефон лежал на складе, появилось новое системное обновление, где разработчики могли исправить ошибки, добавить защиту от новых угроз или выпустить новые функции», — рассказала эксперт «Газете.Ru».

Теперь пришла пора системных настроек и изучения полезных функций смартфона. Многие опции могут не работать по умолчанию, например, бесконтактная оплата. Их надо просто включить.

Также можно поиграть с настройками шрифтов, контрастности и цвета экрана, настроить показ уведомлений и напоминаний.

И наконец, настало время установить пароль или разблокировку с помощью биометрии. На Android-смартфоны также можно поставить антивирус и другие полезные приложения, которые обещают оптимизировать память и работу аккумулятора.