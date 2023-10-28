Технологии
19:40, 28 октября 2023
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Россиянам объяснили, что нужно сделать со смартфоном сразу после покупки

Когда старый телефон уже подтормаживает или просто надоел, а денег на новый хватает, то почему бы не обзавестись какой-нибудь новинкой. Тут, конечно, всё зависит от бюджета — покупать iPhone 15 или что-нибудь из линейки Xiaomi. Но есть и общие правила. Тем более они актуальны во времена параллельного импорта, когда нужен глаз да глаз, чтобы тебе не всучили восстановленный смартфон.

Россиянам объяснили, что нужно сделать со смартфоном сразу после покупки
© user3802032 / freepik.com

Если есть сомнения в оригинальности телефона, или мысли, что он уже был в чьих-то руках, можно проверить его подлинность. Сделать это просто — надо сравнить IMEI-код на корпусе и на коробке, посоветовала ведущий менеджер продукта в магазине приложений RuStore Алена Самарцева.

Если смартфоном уже кто-то пользовался до покупки, эксперт советует сбросить его до заводских настроек и связаться с продавцом.

Окей, телефон новый, никто им не пользовался, IMEI везде совпадает, что теперь? Эксперт советует перенести данные на новое устройство и сразу запустить проверку антивирусом — вдруг какие-то вредные программы пробрались со старого аппарата.

После надо проверить обновления системы и установленных приложений. Это нужно и чтобы оптимизировать работу устройства, и защититься от новых угроз.

«Скорее всего, пока телефон лежал на складе, появилось новое системное обновление, где разработчики могли исправить ошибки, добавить защиту от новых угроз или выпустить новые функции», — рассказала эксперт «Газете.Ru».

Теперь пришла пора системных настроек и изучения полезных функций смартфона. Многие опции могут не работать по умолчанию, например, бесконтактная оплата. Их надо просто включить.

Также можно поиграть с настройками шрифтов, контрастности и цвета экрана, настроить показ уведомлений и напоминаний.

И наконец, настало время установить пароль или разблокировку с помощью биометрии. На Android-смартфоны также можно поставить антивирус и другие полезные приложения, которые обещают оптимизировать память и работу аккумулятора.

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