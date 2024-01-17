Россиянам объяснили, как вычислить скрытую камеру. Нужен только телефон

По словам эксперта, в некоторых случаях скрытую камеру можно найти с помощью фонарика в тёмном помещении. При таких условиях объектив камеры просто даст блики. Ещё один способ — использование инфракрасного излучения. Выключите свет, а на телефоне включите соответствующую камеру. ИК-излучатель на ней будет отображаться фиолетовым или красным цветом.

Вариант для продвинутых — специальные программы. Достаточно скачать на телефон приложение, которое может обнаружить источник Wi-Fi-сигнала. Ведь обычно камеры за счёт него и работают. Такая программа позволит определить наличие устройства и его уникальный идентификатор (МАС-адрес). Далее эти цифры нужно вбить в специальный сервис. Так вы узнаете, какое именно устройство находится в комнате — скрытая камера, «умная розетка» или другой девайс.

Обнаружить камеру можно и с помощью имеющегося доступа к сети Wi-Fi помещения. Откройте у себя в телефоне настройки соединения, чтобы увидеть, какие гаджеты подключены к сети. Если скрытую камеру устанавливал непрофессионал, то название будет содержать цифры 720 или 1080.

Для того чтобы проверить все эти способы, достаточно иметь под рукой только телефон. Главное, чтобы он не сломался. О том, как продлить жить этому гаджету всего одним нажатием, рассказали тут.