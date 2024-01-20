Россиянам объяснили, какие опасности таят игровые приложения с «реальными деньгами»

Суть разводки

Среди множества мобильных игровых приложений неизменной популярностью пользуются аналоги лотерей, азартных игр или просто мини-игры, обещающие мастерам игры в тетрис или пасьянс возможность получать реальные суммы за свои игровые достижения. Как правило, сначала вам чудесным образом везёт, вам дарят бесплатные виртуальные монеты за регистрацию, а первые суммы выигрыша могут быть значительными. Но вскоре удача отворачивается от вас, а стартовый капитал заканчивается. Чтобы продолжить игру, надо покупать виртуальные монеты уже за реальные деньги или смотреть тонны рекламы.

Проблема в том, что многие игроки в отзывах к подобным приложениям жалуются, что вывести заработанные и внесённые на игровой счёт деньги нельзя: при нажатии клавиши «вывод» появляется чёрный экран или приложение виснет и вылетает.

Чем опасны приложения-казино и онлайн-лотереи

Вирусы

Установка игр, обещающих дать вам возможность заработать, может быть небезопасна для смартфона. Нередко такие игры распознаются как зловреды или пиратское ПО, а иногда уже после скачивания игра подменяется другими программами во время обновления. При этом у приложения может быть много положительных отзывов — очевидно, накрученных.