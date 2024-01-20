Россиянам объяснили, какие опасности таят игровые приложения с «реальными деньгами»
Freepik
Суть разводки
Среди множества мобильных игровых приложений неизменной популярностью пользуются аналоги лотерей, азартных игр или просто мини-игры, обещающие мастерам игры в тетрис или пасьянс возможность получать реальные суммы за свои игровые достижения. Как правило, сначала вам чудесным образом везёт, вам дарят бесплатные виртуальные монеты за регистрацию, а первые суммы выигрыша могут быть значительными. Но вскоре удача отворачивается от вас, а стартовый капитал заканчивается. Чтобы продолжить игру, надо покупать виртуальные монеты уже за реальные деньги или смотреть тонны рекламы.
Проблема в том, что многие игроки в отзывах к подобным приложениям жалуются, что вывести заработанные и внесённые на игровой счёт деньги нельзя: при нажатии клавиши «вывод» появляется чёрный экран или приложение виснет и вылетает.
Чем опасны приложения-казино и онлайн-лотереи
Вирусы
Установка игр, обещающих дать вам возможность заработать, может быть небезопасна для смартфона. Нередко такие игры распознаются как зловреды или пиратское ПО, а иногда уже после скачивания игра подменяется другими программами во время обновления. При этом у приложения может быть много положительных отзывов — очевидно, накрученных.
Часто вместе с такими игровыми приложениями можно скачать другие вредоносные программы, которые охотятся за доступом к вашему устройству. Также мошенники могут пообещать вознаграждение. Однако затем потребуют оплату за услуги, якобы необходимые для его получения.
Реклама и фишинг
Другая проблема — тонны рекламы , которые вам приходится просматривать во время открытия приложения, в ходе игры и после выхода из неё. Опасность в том, что прокручивается много недобросовестных рекламных объявлений, предлагающих получить заработок на каких-то сторонних непроверенных сайтах. Если случайно нажать на неё, вас начинает перенаправлять на страницы, похожие на обычный фишинг.
Нагрузка на смартфон
Сами игровые приложения, в описании которых звучат слова «реальный заработок», как правило, представляют собой устаревшие мобильные решения , сделанные на коленке. Они медленно грузятся, постоянно зависают, часто из них нельзя просто так выйти — для этого приходится перезагружать смартфон.
Спам, скам и скрытый майнинг
Другие виды атак через игровые приложения — рассылка спама, DDoS-атаки и скрытый майнинг. Скам-приложения, совершающие такие атаки, по словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрия Калинина, часто раскручиваются через онлайн-рекламу. После игры жертв могут попросить заполнить небольшую анкету для вывода денег или чего-то еще. Цель — заполучить личные данные.
Как защититься
Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин и ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров рассказали, что защититься от подобного мошенничества можно стандартными способами:
- не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений;
- критически относиться к крайне заманчивым предложениям;
- использовать защитные решения (в том числе на смартфонах);
- изучать информацию о разработчиках, отзывы других пользователей в официальных сторах;
- ограничивать доступы приложений, которые явно им не требуются;
- помнить, что бесплатный сыр только в мышеловке.