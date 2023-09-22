Россиянам рассказали, где продают самые дешёвые айфоны

Цены на новинки Apple ниже всего в США, на родине этих гаджетов, рассказал техноэксперт Филипп Беликов. Правда, надо учитывать, что в американских iPhone нет обычной SIM-карты, а есть только электронная — eSIM.

В Россию поставляли глобальную версию iPhone, в которой была и обычная SIM-карта и eSIM. Выгоднее всего покупать такие айфоны в Объединённых Арабских Эмиратах. Там и цены ниже, и отношение к России более тёплое.

Если ехать за айфоном в другую страну, то за каким? В сентябре Apple презентовала свою новинку — iPhone 15. В России в предзаказе iPhone 15 на 128 Гб стоил 130 000 рублей.

Это завышенная цена, уверен эксперт. По его словам, если уж очень хочется именно новую модель айфона, лучше прийти за ней через месяц после старта продаж. К этому времени цены немного снизятся.

Но вообще iPhone 15, по мнению, техноэксперта, не лучший вариант для покупки за такие деньги. Это достаточно простое устройство, технически «не очень классное». Лучше потратиться на iPhone 14 Pro Max или даже iPhone 13 Pro Max, и это всё равно будет лучше, чем купить iPhone 15, уверен Беликов.