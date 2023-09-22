Перспектива введения электронных паспортов в России немедленно вызвала множество домыслов и вопросов. Многие интернет-пользователи увязали цифровой ID со страшилками про «цифровой концлагерь», ходившими во время пандемии коронавируса. Тогда доверие общества к цифровым инициативам государства порядком упало из-за тотальных утечек данных, в том числе из государственных информационных систем, и недостаточного уровня инфобезопасности в обществе.

Инициатива ввести цифровые паспорта вызвала у части населения ассоциации с «цифровым концлагерем» — якобы это нововведение даст государству тотальную осведомлённость обо всех действиях человека. А где осведомлённость, там и полный контроль, считают они.

Некоторые конспирологи говорят о своём страхе «цифровой смерти» — якобы, потеряв доступ к своему цифровому паспорту, человек автоматически будет поражён в правах.

В интернете можно встретить даже сторонников таких взглядов: «Когда ваш цифровой паспорт с биометрическими данными украдут, в этом цифровом лагере вы исчезнете. Вместо вас будет кто-то другой пользоваться вашим виртуальным телом».

На такое отношение части россиян к цифровизации повлияли сбои и ошибки при оказании цифровых услуг. А ещё применение технологий для несправедливых, по мнению людей, действий (например, для автоматического выписывания штрафов).

Минцифры уже дало разъяснения по этому поводу, надеясь развеять опасения насчёт цифрового концлагеря.