Россияне испугались цифровых паспортов. Что это такое
18 сентября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, проект которого готовился с различными поправками с 2021 года. Согласно ему, вскоре россияне смогут забыть о необходимости постоянно таскать с собой бумажные документы — в ряде бытовых ситуаций вроде покупки алкоголя в магазине их с успехом заменит мобильное приложение. Однако для многих россиян остаётся непонятной необходимость такого нововведения, а перевод важнейших документов в цифру поднимает вопрос о защищённости таких данных. Рассказываем, что известно о новых электронных ID.
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Перспектива введения электронных паспортов в России немедленно вызвала множество домыслов и вопросов. Многие интернет-пользователи увязали цифровой ID со страшилками про «цифровой концлагерь», ходившими во время пандемии коронавируса. Тогда доверие общества к цифровым инициативам государства порядком упало из-за тотальных утечек данных, в том числе из государственных информационных систем, и недостаточного уровня инфобезопасности в обществе.
Инициатива ввести цифровые паспорта вызвала у части населения ассоциации с «цифровым концлагерем» — якобы это нововведение даст государству тотальную осведомлённость обо всех действиях человека. А где осведомлённость, там и полный контроль, считают они.
Некоторые конспирологи говорят о своём страхе «цифровой смерти» — якобы, потеряв доступ к своему цифровому паспорту, человек автоматически будет поражён в правах.
В интернете можно встретить даже сторонников таких взглядов: «Когда ваш цифровой паспорт с биометрическими данными украдут, в этом цифровом лагере вы исчезнете. Вместо вас будет кто-то другой пользоваться вашим виртуальным телом».
На такое отношение части россиян к цифровизации повлияли сбои и ошибки при оказании цифровых услуг. А ещё применение технологий для несправедливых, по мнению людей, действий (например, для автоматического выписывания штрафов).
Минцифры уже дало разъяснения по этому поводу, надеясь развеять опасения насчёт цифрового концлагеря.
В министерстве подчеркнули, что цифровой паспорт не заменит бумажный, и даже если его каким-то образом уведут у человека киберпреступники, бумажный оригинал всегда поможет подтвердить его личность. Однако соцсети продолжают бурлить домыслами по этому поводу.
Как будет работать цифровой паспорт?
Из указа президента следует, что использование цифрового паспорта будет добровольным. Получить такой паспорт можно будет с помощью мобильного приложения системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Затем, когда нужно будет проверить документы или подтвердить личность, достаточно будет предъявить на экране смартфона сгенерированный QR-код. А тот, кто хочет проверить документы, с помощью портала госуслуг отсканирует этот QR-код.
Сейчас у Минцифры есть три месяца, чтобы составить перечень ситуаций, которые потребуют предъявить только цифровой паспорт, и тех, когда будет нужен оригинал документа.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин говорит, что можно будет выбрать, какие данные показать. Это даст человеку свободу самому решить, какими данными поделиться на контроле. Если нужно подтвердить возраст — показать один QR-код, а если ФИО — другой.
Этот механизм разграничения решает проблему доступа посторонних к ценному документу.
Зачем и кому нужен цифровой паспорт
Александр Терновцов, член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов, в беседе с «Известиями» перечислил, в каких случаях для людей «будет удобным» использовать приложение «Госуслуги» вместо паспорта.
По его словам, цифровой паспорт поможет людям, которые часто путешествуют. Тогда при посадке в поезд им не нужно будет искать паспорт по сумкам.
Приложение будет полезно и тем, кто рассеян или боится потерять документ. Ведь люди часто забывают взять паспорт, а смартфон оставляют дома гораздо реже.
«По сути, у граждан просто появляется выбор: те, кто не умеет пользоваться смартфоном или «Госуслугами», или люди, живущие в местности, где нет стабильного интернета, могут по-прежнему предъявлять оригинал документа».
Но для сделок с недвижимостью, в оформлении доверенностей и наследственных дел, открытии банковских счетов и в получении кредитов лучше, как и раньше, использовать оригинал документа.