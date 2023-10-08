Стало известно, в какой стране самый дорогой iPhone 15. Россия в лидерах

Такие данные выяснило РИА «Новости» на основании данных о ценах на айфоны c памятью 512 Гб и зарплатах в странах G20.

Выяснилось, что последний айфон в Турции стоит в 1,6 раза дороже, чем в среднем по странам G20. Это самый высокий показатель. Далее в рейтинге по стоимости идут Россия и Бразилия — там гаджеты стоят в районе 170 000. В топ-10 стран, где iPhone 15 влетит в копеечку, также оказались ЮАР, Мексика, Аргентина, Италия, Индонезия, Франция и Саудовская Аравия. Здесь ценники варьируются от 140 000 до 159 000 рублей.

Дешевле будет купить гаджет в Германии, Великобритании и Индии — там последняя модель обойдётся в пределах 131 000 — 138 000. Ещё примерно на 10 000 рублей покупка будет выгоднее в Австралии, Южной Корее и Китае. «Почти даром» яблочный гаджет выйдет в Канаде, Японии и США — 116 000, 112 000 и 109 000 рублей соответственно.

Интересно и то, что туркам придётся выложить за айфон чуть больше восьми своих зарплат, индийцам — чуть больше трёх. Примерно пару-тройку месяцев придётся копить на iPhone 15 жителям Бразилии, России и Мексики. А вот немцы, японцы, британцы, французы, итальянцы и австралийцы могут позволить себе купить айфон всего с одной зарплаты. Некоторые даже сразу две штуки. Ещё и сдача останется. Легче всего заработать на последний iPhone американцам и канадцам. С зарплаты они могут купить 3–4 устройства за раз.

Презентация последнего айфона прошла 12 сентября. Официальные продажи устройств начались 22 сентября. Россияне уже могут купить их на маркетплейсе, но вот почему не стоит этого делать.