Сюрприз от BMW. Как беспроводная зарядка в машине портит iPhone 15

Напомним, NFC в айфонах — это беспроводная связь ближнего действия. Функция позволяет оплачивать покупки с помощью Apple Pay и снимать деньги в банкоматах без физической карты.

И что за сюрприз уготовила BMW владельцам iPhone 15? На форуме На сайте MacRumors автолюбители пишут, что после беспроводной зарядки они видят на экране своих телефонов сообщение об ошибке: «Не удалось настроить Apple Pay» в приложении «Кошелёк». NFC перестаёт работать после перезагрузки устройства. Вот и приехали. Вот вам и новинка от Apple.

Пока что BMW и Apple не отреагировали на жалобы. Но кому-то из пострадавших Apple заменила их iPhone по гарантии. А вот россиянам нужно быть осторожнее — после ухода американской компании из России не факт, что кому-то заменят айфон, испорченный в машине. Но даже тем, кому устройство заменили, посоветовали не использовать беспроводную зарядку BMW.

Если у вас нет iPhone 15 и вы подумываете купить его не маркетплейсе, не торопитесь. Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына предупреждала в беседе с РИА «Новости», что у гаджета с маркетплейсов в России может не работать связь. А ещё некоторые владельцы новых айфонов стали жаловаться на чрезмерный нагрев устройств.