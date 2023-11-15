Болтаете с телеграм-ботами? Ваше устройство в опасности из-за вирусов и левых ссылок

Могут ли телеграм-боты заразить вирусом ваш комп или смартфон

Телеграм-ботов уже давно взяли на вооружение киберпреступники. Однако не стоит бояться, что неизвестный бот, с которым вы ведёте переписку в Telegram, обязательно заразит ваше устройство вирусом. Этому препятствует сама инфраструктура Telegram , в которой работают боты.

«Это связано с тем, что бот взаимодействует с Telegram через API (специальный программный интерфейс мессенджера. — Прим. ред.)», — объяснил ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев.

Это значит, что все файлы, которые загружает бот, например видео и картинки, проверяются самим Telegram, уточнил разработчик проектов Workerly и alterhist Емельян Мараховский. Кроме того, все файлы перед отправкой сжимаются, а при сжатии вирус часто стирается.

Однако всё же пользователям Telegram стоит быть настороже. Телеграм-боты способны присылать фишинговые ссылки и могут просить у жертвы дать согласие загрузить к себе на компьютер «подарок» за подписку на какой-то канал. Под документ или подарочный сертификат при этом может замаскироваться вредонос, который заразит вашу систему после скачивания..

Ведущий специалист F.A.C.C.T. Threat Intelligence по анализу вредоносного кода Дмитрий Купин добавляет, что не стоит бояться, что Telegram сам загрузит на устройство вредоносный файл, как он это делает с фото и видео. Так можно сделать только с медиаконтентом. Файлы остальных форматов грузит сам пользователь, но скачивать что угодно из непроверенных источников — плохая идея.

Командный центр вирусов

Но уговаривать вас своими руками загрузить на свой компьютер вирус — ещё не все, что умеют делать боты под управлением хакеров. Если вы уже подхватили где-то вредонос, безобидные помощники из Telegram могут превратиться в «небольшой координационный центр» для управления действиями вируса.

В 2022 был обнаружен вирус-шпион TgRAT, работавший по подобной схеме. Киберпреступники управляли им через бота в Telegram, устанавливая с ним сеанс связи незаметно для жертвы. Вредонос пересылал боту некую информацию о скомпрометированной системе и уникальный идентификатор вируса. Далее вирус переходил в режим ожидания получения команд от телеграм-бота.

При этом ничего революционного в управлении вирусом через бота в Telegram нет, указали эксперты по кибербезопасности.

«Уже давно существует множество вредоносных программ, использующих мессенджеры, например Slack, Discord, в качестве канала контроля и управления», — объясняет Дмитрий Купин.

Опрошенные эксперты объяснили, что хакеры используют инфраструктуру Telegram неслучайно. В этом мессенджере легко создать собственного бота, например, через специальные конструкторы.

Кроме того, Telegram не блокируется в большинстве организаций, т. к. мессенджер используется в бизнес-процессах. С таким потоком сетевого трафика легко затеряться и притвориться легитимным пользователем, объясняет Купин.

Наконец, боты из мессенджера для управления вирусом обходятся дёшево, так как хакерам не нужно тратиться на хостинг и регистрацию доменного имени, говорит эксперт. Сам же вирус может быть любым - от стилера, ворующего данные, до трояна удалённого доступа или даже шифровальщика-вымогателя.

Как защититься от атаки вирусами через боты

Главный совет — не воспринимать ссылки от ботов как что-то безопасное и прошедшее проверку, как это работает с фото и видео.