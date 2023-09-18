Тормозит интернет дома? Проверьте, где у вас висит зеркало

Стена

Она может плохо пропускать сигналы роутера, особенно если сделана из кирпича, мрамора и бетона. Такое часто встречается в многоэтажках, построенных из бетона и металлических конструкций. В частном доме такое тоже может быть, если там много комнат. Роутер лучше ставить подальше от таких стен или так, чтобы на пути сигнала был минимум стен в любой комнате.

Крупная мебель

Большой антикварный шкаф или внушительная мраморная скульптура, конечно, полностью не перекроют путь сигналу, но могут его значительно ослабить.

Аквариумы

Большой аквариум всегда можно удачно вписать в интерьер. Но надо иметь в виду, что стёкла и вода одновременно мешают Wi-Fi проходить через них. Так что не стоит селить рыбок по соседству с роутером.

Зеркало

Оно легко может отражать радиоволновое излучение маршрутизатора, если тот стоит слишком близко. Так что роутеры стоит устанавливать подальше от зеркал в доме или хотя бы не направлять его антенны к отражению.

Микроволновка

Микроволновые печи выпускают электромагнитное излучение на частоте в районе 2,4 ГГц. Примерно такое же и у роутеров. Так что не удивляйтесь, если видео на YouTube подвиснет, пока вы разогреваете ужин.

Беспроводной телефон

Стационарных телефонов в квартирах почти не осталось, ведь у всех мобильные. Но если вдруг такой гаджет у вас ещё завалялся, знайте, что он может перебивать сигнал маршрутизатора.

Bluetooth-устройства

Bluetooth-соединение также передаёт сигнал, поэтому может заглушить или замедлить раздачу Wi-Fi с роутера. Но только если они стоят поблизости. Так что держите роутер подальше от беспроводных мышек, электрических чайников и прочих предметов, использующих Bluetooth.

Игрушки с радиоуправлением

Но не все, а только большие. И от них сигнал не пропадёт полностью, но будет слабее, чем хотелось бы.