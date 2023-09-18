Тормозит интернет дома? Проверьте, где у вас висит зеркало
В слабом интернете дома не всегда виноват компьютер или провайдер. Если скорость интернета нестабильная — то сильнее, то слабее, — дело может быть в роутере. Но не в его технических характеристиках, а в местоположении. На пути у радиосигнала может быть неожиданная помеха. Портал runews24 назвал восемь самых обычных предметов дома, которые могут «замедлять» вам интернет.
Стена
Она может плохо пропускать сигналы роутера, особенно если сделана из кирпича, мрамора и бетона. Такое часто встречается в многоэтажках, построенных из бетона и металлических конструкций. В частном доме такое тоже может быть, если там много комнат. Роутер лучше ставить подальше от таких стен или так, чтобы на пути сигнала был минимум стен в любой комнате.
Крупная мебель
Большой антикварный шкаф или внушительная мраморная скульптура, конечно, полностью не перекроют путь сигналу, но могут его значительно ослабить.
Аквариумы
Большой аквариум всегда можно удачно вписать в интерьер. Но надо иметь в виду, что стёкла и вода одновременно мешают Wi-Fi проходить через них. Так что не стоит селить рыбок по соседству с роутером.
Зеркало
Оно легко может отражать радиоволновое излучение маршрутизатора, если тот стоит слишком близко. Так что роутеры стоит устанавливать подальше от зеркал в доме или хотя бы не направлять его антенны к отражению.
Микроволновка
Микроволновые печи выпускают электромагнитное излучение на частоте в районе 2,4 ГГц. Примерно такое же и у роутеров. Так что не удивляйтесь, если видео на YouTube подвиснет, пока вы разогреваете ужин.
Беспроводной телефон
Стационарных телефонов в квартирах почти не осталось, ведь у всех мобильные. Но если вдруг такой гаджет у вас ещё завалялся, знайте, что он может перебивать сигнал маршрутизатора.
Bluetooth-устройства
Bluetooth-соединение также передаёт сигнал, поэтому может заглушить или замедлить раздачу Wi-Fi с роутера. Но только если они стоят поблизости. Так что держите роутер подальше от беспроводных мышек, электрических чайников и прочих предметов, использующих Bluetooth.
Игрушки с радиоуправлением
Но не все, а только большие. И от них сигнал не пропадёт полностью, но будет слабее, чем хотелось бы.