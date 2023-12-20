«Товарищ майор» раскроет всех владельцев телеграм-каналов в России. Кто он?

Как рассказали в компании-разработчике, в основе софта лежит одна из наиболее распространённых текстовых нейросетей. Для того чтобы с ней было удобнее работать, также создан чат-бот.

Также «Товарищ майор» может проверять компании по ИНН. Нейросеть покажет общую информацию о компании — срок существования, численность сотрудников, уставной капитал и другие данные. В планах научить её исследовать и другие объекты. Полноценная версия нейросети должна появиться в 2024—2025 годах.

По словам старшего дата-аналитика «EdgeЦентра» Константина Гусева, нейросеть будет полезна сотрудников в сфере кибербезопасности и правоохранителей. Она сможет обрабатывать большое количество данных, невзирая на стресс и усталость. Плюс анализирует информацию она более объективно, чем человек. Управляющий партнёр коммуникационного агентства Fresh Russian Communications Ксения Алексеева, в свою очередь, говорит, что вряд ли нейросеть будет успешно справляться со своими задачами: киберпреступники умеют прятать свой цифровой след.

Нейросети в последнее время, и правда, стали столь популярными, что уже во многих сферах легко могут потеснить человека. Законы, написанные нейросетью, уже даже официально принимают.