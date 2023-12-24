Учёные разработали капсулу для похудения. Тренировки в зале отменяются?

Специалисты разработали вибрирующую таблетку, которая помогает похудеть. Размер капсулы такой же как и у обычной таблетки с поливитаминами. Она активирует особые рецепторы в желудке, которые отправляют в мозг сигнал о сытости. Тоже самое происходит, когда в организм попадает настоящая еда.

Если принимать такую пилюлю за 20 минут до еды, то потребление пищи снижается примерно на 40%. По крайней мере, так было у животных, так как испытания провели пока только на них.

О том, что такое блокаторы калорий и работают ли они, рассказали в этом материале.