Учёные разработали капсулу для похудения. Тренировки в зале отменяются?
Быстрый способ похудеть — вечная тема. Мало кто хочет месяцами изнурять себя неприятными пищевыми ограничениями, считать калорий и тренироваться без продыха. Всем хочется найти способ попроще и побыстрее. Группа ученых под руководством инженера Шрия Шринивасан и гастроэнтеролога Джованни Траверсо как раз разработала что-то подходящее.
Специалисты разработали вибрирующую таблетку, которая помогает похудеть. Размер капсулы такой же как и у обычной таблетки с поливитаминами. Она активирует особые рецепторы в желудке, которые отправляют в мозг сигнал о сытости. Тоже самое происходит, когда в организм попадает настоящая еда.
Если принимать такую пилюлю за 20 минут до еды, то потребление пищи снижается примерно на 40%. По крайней мере, так было у животных, так как испытания провели пока только на них.
О том, что такое блокаторы калорий и работают ли они, рассказали в этом материале.