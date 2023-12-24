Технологии
02:00, 24 декабря 2023
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Учёные разработали капсулу для похудения. Тренировки в зале отменяются?

Быстрый способ похудеть — вечная тема. Мало кто хочет месяцами изнурять себя неприятными пищевыми ограничениями, считать калорий и тренироваться без продыха. Всем хочется найти способ попроще и побыстрее. Группа ученых под руководством инженера Шрия Шринивасан и гастроэнтеролога Джованни Траверсо как раз разработала что-то подходящее.

Учёные разработали капсулу для похудения. Тренировки в зале отменяются?
© i yunmai / Unsplash

Специалисты разработали вибрирующую таблетку, которая помогает похудеть. Размер капсулы такой же как и у обычной таблетки с поливитаминами. Она активирует особые рецепторы в желудке, которые отправляют в мозг сигнал о сытости. Тоже самое происходит, когда в организм попадает настоящая еда.

Если принимать такую пилюлю за 20 минут до еды, то потребление пищи снижается примерно на 40%. По крайней мере, так было у животных, так как испытания провели пока только на них.

О том, что такое блокаторы калорий и работают ли они, рассказали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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