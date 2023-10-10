Технологии
23:00, 10 октября 2023
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Учёные разработали умные носки для людей с деменцией. Как они работают

Более 55 млн жителей Земли страдают деменцией, а с каждым годом выявляют почти 10 млн новых случаев. Это заболевание отличается расстройством поведения. Помимо дезориентации, люди с этим недугом подвержены тревожности и агрессии. Опекунам таких пациентов порой сложно понять уровень психологического комфорта своих подопечных. Им на помощь пришли учёные Бристольского университета.

Учёные разработали умные носки для людей с деменцией. Как они работают
© bristol.ac.uk

Британские исследователи разработали умные носки, в которые встроена система, отслеживающая состояние больных с деменцией в режиме реального времени. Она регистрирует показания частоты пульса, уровня потоотделения и двигательной активности.

Система встроена в обычные носки, потому что они не создают дискомфорта при ношении и не вызывают дополнительного стресса у пациента, как это бывает с браслетами на запястье.

Сейчас умные носки проходят пилотные клинические испытания в двух британских научных центрах.

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