Учёные разработали умные носки для людей с деменцией. Как они работают
Более 55 млн жителей Земли страдают деменцией, а с каждым годом выявляют почти 10 млн новых случаев. Это заболевание отличается расстройством поведения. Помимо дезориентации, люди с этим недугом подвержены тревожности и агрессии. Опекунам таких пациентов порой сложно понять уровень психологического комфорта своих подопечных. Им на помощь пришли учёные Бристольского университета.
Британские исследователи разработали умные носки, в которые встроена система, отслеживающая состояние больных с деменцией в режиме реального времени. Она регистрирует показания частоты пульса, уровня потоотделения и двигательной активности.
Система встроена в обычные носки, потому что они не создают дискомфорта при ношении и не вызывают дополнительного стресса у пациента, как это бывает с браслетами на запястье.
Сейчас умные носки проходят пилотные клинические испытания в двух британских научных центрах.