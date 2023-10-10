Учёные разработали умные носки для людей с деменцией. Как они работают

Британские исследователи разработали умные носки, в которые встроена система, отслеживающая состояние больных с деменцией в режиме реального времени. Она регистрирует показания частоты пульса, уровня потоотделения и двигательной активности.

Система встроена в обычные носки, потому что они не создают дискомфорта при ношении и не вызывают дополнительного стресса у пациента, как это бывает с браслетами на запястье.

Сейчас умные носки проходят пилотные клинические испытания в двух британских научных центрах.