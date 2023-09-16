Крушение «Луны-25»: причины трагедии раскрыли в «Роскосмосе»

«Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра, это тот прибор, который показывает изменение скорости», — рассказал гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Причина тому проста: акселерометры банально не включились. Почему возникла эта неисправность — специалисты уже разбираются.

Борисов также отметил, что всего у них есть 16 версий того, почему произошла авария. 11 из них уже проверили, а расследование в целом рассчитывают закончить до конца сентября.

К слову, источники издания в «Роскосмосе» ранее сообщали, что причиной крушения «Луны-25» мог стать сбой в работе прибора «Биус-Л», который, как раз-таки, и должен был определять скорость полёта, а заодно и ориентацию станции.

Эти данные прибор должен был передавать на компьютер аппарата, а уже в его задачи входило выключение двигателя. До этого полёта «Биус-Л» в космосе не испытывали.

В любом случае, это всего лишь одна из версий, итоговое решение по крушению «Луны-25» вынесет специальная комиссия, которая занимается расследованием.

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