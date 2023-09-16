Крушение «Луны-25»: причины трагедии раскрыли в «Роскосмосе»
11 августа 2023 года Россия впервые за почти 50 лет отправила к естественному спутнику Земли межпланетную исследовательскую станцию. Проект назывался «Луна-25». 19 августа станция потерпела крушение, разбившись о поверхность Луны. Причиной случившегося тогда назвали неполадки с двигателем: он не выключился в нужный момент. Теперь же стала известна предполагаемая причина того, почему это произошло.
«Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра, это тот прибор, который показывает изменение скорости», — рассказал гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Причина тому проста: акселерометры банально не включились. Почему возникла эта неисправность — специалисты уже разбираются.
Борисов также отметил, что всего у них есть 16 версий того, почему произошла авария. 11 из них уже проверили, а расследование в целом рассчитывают закончить до конца сентября.
К слову, источники издания в «Роскосмосе» ранее сообщали, что причиной крушения «Луны-25» мог стать сбой в работе прибора «Биус-Л», который, как раз-таки, и должен был определять скорость полёта, а заодно и ориентацию станции.
Эти данные прибор должен был передавать на компьютер аппарата, а уже в его задачи входило выключение двигателя. До этого полёта «Биус-Л» в космосе не испытывали.
В любом случае, это всего лишь одна из версий, итоговое решение по крушению «Луны-25» вынесет специальная комиссия, которая занимается расследованием.
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