В России признали угрозой виртуальные мобильные номера. Зачем они нужны

Виртуальные номера — угроза

Использование виртуальных мобильных номеров — угроза безопасности в сфере связи и Интернета, сообщил ТАСС со ссылкой на постановление правительства. С 1 сентября 2024 года сервисы по аренды виртуальных номеров начнут блокировать.

Что не устроило кабмин? Сейчас для регистрации в телеграм и в других мессенджерах и соцсетях нужно предоставить номер мобильного. Это позволяет установить владельца. А вот если человек регистрировался в том же телеграме через виртуальный номер, то идентифицировать пользователя не удастся, ибо номер не привязан к его персональным данным.

Со виртуального номера человек может создать аккаунт и с него «размещать противоправную информацию и совершать мошеннические действия».

Чем отличается виртуальный номер от обычного

Виртуальные номера позволяют звонить через интернет, не задействуя традиционную телефонную связь. По сути, это аналог SIM-карты, только виртуальной. Когда мы звоним кому-то телефону с обычного номера, сигнал поступает на сотовую вышку, а потом на автоматическую телефонную станцию (АТС) рядом с человеком, которому вы звоните. Потому АТС выделяет свободный голосовой канал, и вы соединяетесь.

Звонок с виртуального номера поступает так же, только сигнал идёт не на стационарную АТС, а на облачную. Она размещена на серверах оператора (в облаке), причём сервера могут быть вообще где угодно, хоть на конце света. Главное для звонка с виртуального номера — это наличие интернета.

Если бы не облачные АТС, в офис каждой компании пришлось бы устанавливать дорогое оборудование. Всё было бы завалено проводами, пришлось бы подключать телефонию для каждого удалённого офиса или филиала.

Преимущества виртуального номера

У виртуальных номеров есть целый ряд преимуществ. Вот самые главные из них:

Выручит, если нужно рабочие и личные звонки — покупаете новую карту или подключаете виртуальный номер. Также полезен, когда в телефоне не хватает слотов для новой SIM-карты.

Гибкая настройка — можно включать и выключать в любое время, сделать доступным только для входящих или исходящих звонков, настроить переадресацию и т. д.

Удобно звонить из-за рубежа — не надо покупать местную SIM-карту, чтобы позвонить или связаться с близкими через мессенджер.

Позволяет безопасно регистрироваться на различных сервисах — если ваш номер «утечёт» спамерам и мошенникам, от них легко будет защититься, поставив запрет на входящие. Включить номер можно, когда ждёте доставку, например.

Можно получать больше бонусов — если зарегистрироваться в системах лояльности с двух разных номеров, можно получить вдвое больше бонусов. Но это вариант для хитрецов.

Как делают виртуальный номер

Виртуальный номер можно оформить у любого из крупных сотовых операторов. Услуга стоит примерно 50 рублей. Но такой номер не будет анонимным, как можно догадаться.

Анонимные виртуальные номера предоставляют различные сервисы. Принцип оформления такой:

пользователь регистрируется на выбранной площадке;

выбирает формат аренды номера — бесплатный, платный, разовый или на конкретный срок;

выбирает страну, сотового оператора, сам номер.

Но будьте осторожны — сейчас в сфере продажи виртуальных номеров полно мошенников. В конце 2022 года Telegram запустил покупку таких номеров через собственную криптовалюту Ton. И этим тут же воспользовались аферисты, начав разводить и покупателей, и продавцов.