В Японии изобрели робоволков для защиты одиноких пенсионеров от медведей

Робоволк представляет собой механическое чучело в виде волка с горящими глазами. Они умеют рычать, выть и передвигаться в пространстве. Изготавливает таких животных концерн Wolf Kamuy.

Компания поставила производство на поток очень вовремя. В последние годы японские деревни пустеют, потому что молодёжь стремится уезжать оттуда в крупные города. В сельской местности остаются доживать свой век в основном одинокие пенсионеры.

Они-то и оказались фактически беззащитными перед медведями, которых ближе к людям гонит голод. Раньше обширные сельскохозяйственные земли служили чем-то вроде буфера между людьми и обитателями дикой природы.

Вместе с уезжающей молодёжью количество таких земель тоже сокращается. Молодые медведи стали чаще заходить в леса, расположенные недалеко от городов. В итоге они адаптировались и к огням, и к шуму, и к людям.

Там они пытаются добывать себе пропитание — из-за глобального потепления мишкам становится нечего есть: в Японии наблюдается скудный урожай желудей. И это притом что популяция азиатских и бурых медведей всё растёт.

Иногда на пути осмелевшего хищника попадается какой-нибудь одинокий старик. Только за 2020 год на острове Хоккайдо произошло 14 случаев нападения медведей на людей. Четверо человек погибли, сообщил телеканал BBC News.