В Японии изобрели робоволков для защиты одиноких пенсионеров от медведей
Роботов-волков японцы стали применять ещё три года назад. Правда, тогда их использовали для других целей. Они должны были отпугивать диких животных, чтобы не заходили на городские территории. Теперь чиновники решили расширить функционал робоволков. Их стали закупать для защиты одиноких пенсионеров, которых всё больше в деревнях и на фермах.
Робоволк представляет собой механическое чучело в виде волка с горящими глазами. Они умеют рычать, выть и передвигаться в пространстве. Изготавливает таких животных концерн Wolf Kamuy.
Компания поставила производство на поток очень вовремя. В последние годы японские деревни пустеют, потому что молодёжь стремится уезжать оттуда в крупные города. В сельской местности остаются доживать свой век в основном одинокие пенсионеры.
Они-то и оказались фактически беззащитными перед медведями, которых ближе к людям гонит голод. Раньше обширные сельскохозяйственные земли служили чем-то вроде буфера между людьми и обитателями дикой природы.
Вместе с уезжающей молодёжью количество таких земель тоже сокращается. Молодые медведи стали чаще заходить в леса, расположенные недалеко от городов. В итоге они адаптировались и к огням, и к шуму, и к людям.
Там они пытаются добывать себе пропитание — из-за глобального потепления мишкам становится нечего есть: в Японии наблюдается скудный урожай желудей. И это притом что популяция азиатских и бурых медведей всё растёт.
Иногда на пути осмелевшего хищника попадается какой-нибудь одинокий старик. Только за 2020 год на острове Хоккайдо произошло 14 случаев нападения медведей на людей. Четверо человек погибли, сообщил телеканал BBC News.