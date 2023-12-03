В Японии запустили крупнейший термоядерный реактор высотой в шесть этажей. Зачем он нужен?

Внутри реактора есть камера с магнитными катушками в виде пончика. Эта установка нужна для удержания в магнитном поле закрученной плазмы. Температура последней — около 200 млн °C. Это в 36 000 раз больше, чем поверхности Солнца.

Отмечается, что термоядерный синтез не несёт в себе риска ядерных аварий, подобных тем, что произошла на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году. Плюс реактор производит гораздо меньше радиоактивных отходов, чем атомные электростанции.

О том, что нужно знать о «Фукусиме-1», рассказали в этом материале.