Ваши умные часы могут следить за вами. Рассказываем, как им помешать

Часы записывают достаточно большое количество информации, в том числе и всякие push-уведомления, которые приходят, и другие программные данные, частота сердечных сокращений, температура тела, то, как мы двигаемся, что мы делаем и как. В часах также может храниться пользовательская информация, переписки, нотификации от приложений, фотографии. Всё это в умелых руках может стать грозным оружием против вас.

Даже если у вас нет скрытого недоброжелателя, превратить свои часы в шпиона ненароком можете и вы сами. Достаточно просто спустя рукава относиться к азам кибербезопасности, например, скачивать и устанавливать на них непроверенные приложения и давать им все запрашиваемые доступы и разрешения, в том числе совершенно на первый взгляд часам не нужные. И, к сожалению, уже были такие случаи, когда часы записывали за человеком без его ведома, рассказал эксперт по кибербезопасности Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.

С помощью таких часов хакеры могут добраться даже до ваших денег. «Часы собирают множество данных о ваших движениях. В теории эти данные можно использовать для восстановления вашего пароля или PIN-кода для банковской карты, который вы вводите в банкомате», — объяснил руководитель отдела исследования киберугроз экспертного центра безопасности Positive Technologies Денис Кувшинов. А если вы используете один пароль на все случаи жизни, когда он окажется скомпрометирован — вопрос даже не умных часов, а времени.

Что делать, если ваши смарт-часы за вами следят?

Как объяснил Владимир Дащенко, понять, есть ли слежка через смарт часы, достаточно сложно, потому что хорошо подготовленный атакующий будет тщательно скрывать свою деятельность и присутствие.

Однако если вас мучает паранойя, ничто не мешает использовать превентивные меры. Денис Кувшинов дал следующие советы по защите своего гаджета:

Внимательно изучите настройки конфиденциальности и безопасности, чтобы убедиться, что они настроены правильно.

Установите экран блокировки, защищенный паролем.

Измените настройки в часах для предотвращения несанкционированного сопряжения с другими устройствами.

Устанавливайте приложения из официальных магазинов приложений.

Поддерживайте ПО на часах в актуальном, обновленном состоянии.

Никогда не делайте джейлбрейк/рутирование устройств (предоставление прав суперпользователя).

Ограничьте разрешения приложений (например, не давайте доступ к фотокамере, контактам, банковским приложениям).

Установите антивирус на устройство.

«Если вы уверены, что за вами следят через смарт-часы, может помочь сброс до заводских настроек, однако этот способ не дает 100%-ной гарантии. Лучше всего перестать их носить и отдать предпочтение аналоговым», — заключил Владимир Дащенко