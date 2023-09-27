Внебрачный сын Wi-Fi и Bluetooth. Новый тип беспроводной связи представили в Китае
Что мы знаем о Китае? Когда-то это была страна, которая просто служила для западных компаний источником дешёвой рабочей силы. Но всего за пару десятков лет экономика КНР превратилась в одну из крупнейших в мире. Да и технологии свои у китайцев появились, и их продолжают развивать. К примеру, не так давно в Поднебесной рассказали подробности о новом типе беспроводной связи, которую китайская компания намеревается использовать в своих смартфонах.
Технологию NearLink презентовала небезызвестная компания Huawei. Её называют передовой разработкой, которая забрала лучшие черты Bluetooth и Wi-Fi.
Она может передавать данные на небольшие расстояния. Связь высокоскоростная и тратит немного энергии. Отмечается, что Nearlink в 6 раз быстрее Bluetooth, а также обходит его по задержке (в 30 раз) и энергоэффективности (на 60%).
Помимо этого, связь способна увеличивать радиус действия в 2 раза, а количество подключений — в 10 раз.
Пока NearLink будет использоваться только в недавно представленном Huawei Mate 60, но вскоре технология станет частью HarmonyOS, а значит, интегрируется и в другие устройства Huawei. Также её будут использовать партнёры организации, а их в мире свыше 300.
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