Внебрачный сын Wi-Fi и Bluetooth. Новый тип беспроводной связи представили в Китае

Технологию NearLink презентовала небезызвестная компания Huawei. Её называют передовой разработкой, которая забрала лучшие черты Bluetooth и Wi-Fi.

Она может передавать данные на небольшие расстояния. Связь высокоскоростная и тратит немного энергии. Отмечается, что Nearlink в 6 раз быстрее Bluetooth, а также обходит его по задержке (в 30 раз) и энергоэффективности (на 60%).

Помимо этого, связь способна увеличивать радиус действия в 2 раза, а количество подключений — в 10 раз.

Пока NearLink будет использоваться только в недавно представленном Huawei Mate 60, но вскоре технология станет частью HarmonyOS, а значит, интегрируется и в другие устройства Huawei. Также её будут использовать партнёры организации, а их в мире свыше 300.

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