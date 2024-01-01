Технологии
10:00, 01 января 2024
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Вы не получите мой голос: как отказаться от сбора биометрии

С 1 июня 2023 года биометрические данные россиян — голос, лицо, отпечатки пальцев, сетчатка глаза — попадают в Единую биометрическую систему (ЕБС). Всё стекается туда автоматически, от банков, ЦБ, компаний, нотариусов, государственных и муниципальных органов. За 30 дней они должны будут сообщить гражданину о передаче его данных. Также отследить использование своих биометрических данных можно через «Госуслуги».

Вы не получите мой голос: как отказаться от сбора биометрии

© Stable Diffusion

Многих интересует вопрос, можно ли сделать отказ от биометрии? Да, можно отказаться от сбора биометрии в МФЦ. Для этого потребуется предоставить сотрудникам паспорт и СНИЛС, а также заполнить соответствующее заявление об отказе. В течение одного календарного дня МФЦ должен направить ваше заявление оператору ЕБС.

Главная причина, почему граждане пока не доверяют и побаиваются предоставлять свои биометрические данные, — риск утечек.

Ранее мы писали о том, что с1 декабря в России вступили в силу новые правила авторизации на сайтах. Отныне на российских сайтах запрещаются иностранные системы авторизации — Google ID, Apple ID и других. То есть e-mail у пользователей может быть любой, но система идентификации — только российской. Однако не все отечественные компании успели перейти на разрешённые системами авторизации. Поэтому Госдума приняла закон о постепенном переходе.

Автор:Фёдор Клён
Тег:
#Госдума
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