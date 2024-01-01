Вы не получите мой голос: как отказаться от сбора биометрии

Многих интересует вопрос, можно ли сделать отказ от биометрии? Да, можно отказаться от сбора биометрии в МФЦ. Для этого потребуется предоставить сотрудникам паспорт и СНИЛС, а также заполнить соответствующее заявление об отказе. В течение одного календарного дня МФЦ должен направить ваше заявление оператору ЕБС.

Главная причина, почему граждане пока не доверяют и побаиваются предоставлять свои биометрические данные, — риск утечек.

Ранее мы писали о том, что с1 декабря в России вступили в силу новые правила авторизации на сайтах. Отныне на российских сайтах запрещаются иностранные системы авторизации — Google ID, Apple ID и других. То есть e-mail у пользователей может быть любой, но система идентификации — только российской. Однако не все отечественные компании успели перейти на разрешённые системами авторизации. Поэтому Госдума приняла закон о постепенном переходе.