Взломают в три счёта. Какие пароли айтишники считают самыми слабыми

Мошенники могут подобрать пароль к аккаунту человека, просто изучив его данные в соцсетях. Некоторые пользователи публикуют на своих страницах даты рождения, номера машин и даже фото личных документов. Из этих сведений они потом создают пароли, которые разгадать ничего не стоит.

«Более того, современные технологии позволяют делать это автоматически, то есть запускается специальная программа и собирает все данные потенциальной жертвы», — рассказал изданию News.ru Павел Мясоедов.

По его словам, самые надёжные пароли — это комбинации символов без какой-либо логики. Их можно сгенерировать автогенераторам в специальном приложении. В пароде будет много случайных букв и цифр. Главное — записать их в безопасном месте, чтобы потом самим не забыть.

«Также желательно периодически менять все свои пароли, обычно рекомендуется это делать раз в 3–6 месяцев», — добавил Мясоедов.

Ещё полезно пользоваться двухфакторной аутентификацией — то есть двойным подтверждением для входа в учётку. Она сильно снижает риски взлома. Именно поэтому сегодня взлом — это удел очень мощных хакеров. Большинство мошенников выманивает данные другими способами, в том числе с помощью фишинга. Раннее мы рассказывали, как реагировать на попытки увести у вас аккаунт в соцсетях.