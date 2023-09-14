WhatsApp объявил о запуске каналов. В России этому обрадовались не все

Каналы в WhatsApp будут находится на вкладке «Актуальное» вместе с историями. Туда можно будет загружать текстовый, фото и видеоконтент и создавать опросы. Однако подписчики не смогут ставить лайки и комментировать публикации — только просматривать.

В мессенджере будет каталог, в котором каналы отсортируют по темам, чтобы можно было искать интересующие. Присоединиться к каналу можно будет по прямой ссылке или по приглашению.

Для каналов сделали дополнительные функции конфиденциальности: можно будет задать время, через которое публикации будут автоматически удаляться, и запретить делать скриншоты.

В России новость о появлении каналов в WhatsApp вызвала неоднозначную реакцию. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что с появлением в WhatsApp информационных русскоязычных каналов будет правильным пересмотреть отношение к мессенджеру, вплоть до блокировки, поскольку после этого он станет источником распространения информации.

Роскомнадзор подтвердил, что WhatsApp могут заблокировать на территории России, если в нем появятся недружественные каналы с запрещённой информацией. В ведомстве посоветовали пользователям переходить на отечественные сервисы.

Депутат Госдумы Антон Горелкин напомнил, что WhatsApp в своё время не стали блокировать, как другие продукты компании Марка Цукерберга Meta*, так как мессенджер не был источником размещения информации. С появлением каналов это изменится, отмечал он, поэтому, возможно, придётся пересмотреть эту позицию.

* Признана в России экстремистской организацией, её деятельность (включает соцсети Facebook и Instagram) запрещена.