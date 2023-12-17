Здоровье
23:20, 17 декабря 2023
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10 ежедневных привычек, которые портят кожу. Вы точно это делаете

Многие россиянки тщательно следят за состоянием кожи, покупая дорогие средства для лица и регулярно наведываясь в салон или косметологию, но зачастую такие немалые траты вообще никак не окупаются. Качество кожи может хромать на обе ноги — появляются морщины, высыпания, прыщи — и специалистка объяснила, почему это может происходить.

10 ежедневных привычек, которые портят кожу. Вы точно это делаете
© Velizar Ivanov / Unsplash

Как рассказала терапевт и дерматолог Ирина Баранова, существует 10 ежедневных привычек, которые тихо и незаметно могут портить кожу, а владелица об этом даже не будет догадываться. По словам специалистки, нельзя:

  1. спать лицом в подушку;
  2. тереть глаза, подпирать рукой подбородок и вообще постоянно прикасаться к лицу;
  3. часто наносить обильный макияж или грим и тем более ложиться с ним спать;
  4. покупать дешёвую косметику, пользоваться грубыми скрабами, умываться до скрипа, игнорировать тоники, использовать уходовую косметику, которая не подходит по типу кожи или её потребностям;
  5. помногу сидеть в гаджетах, это приводит к искривлениям шеи, а голубой свет влияет на коллаген;
  6. находиться на сильном солнце без защиты в виде кремов с SPF-фильтром, потому что ультрафиолет разрушает коллаген, вызывает морщины и старит кожу;
  7. часто носить маски, под которыми образуется парниковый эффект и патогенная флора;
  8. пересушивать кожу, часто пользуясь феном и не увлажняя её зимой;
  9. налегать на сладкое и молочные продукты;
  10. игнорировать дефицит витаминов и минералов.

Зимой кожа подвергается особому стрессу из-за постоянных перепадов температур, сухого воздуха в помещениях и нехватки витаминов. Как не докатиться до весны сушёной хурмой — читайте в этом материале.

Автор:Ника Белова
Редакция
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