10 ежедневных привычек, которые портят кожу. Вы точно это делаете

Как рассказала терапевт и дерматолог Ирина Баранова, существует 10 ежедневных привычек, которые тихо и незаметно могут портить кожу, а владелица об этом даже не будет догадываться. По словам специалистки, нельзя:

спать лицом в подушку; тереть глаза, подпирать рукой подбородок и вообще постоянно прикасаться к лицу; часто наносить обильный макияж или грим и тем более ложиться с ним спать; покупать дешёвую косметику, пользоваться грубыми скрабами, умываться до скрипа, игнорировать тоники, использовать уходовую косметику, которая не подходит по типу кожи или её потребностям; помногу сидеть в гаджетах, это приводит к искривлениям шеи, а голубой свет влияет на коллаген; находиться на сильном солнце без защиты в виде кремов с SPF-фильтром, потому что ультрафиолет разрушает коллаген, вызывает морщины и старит кожу; часто носить маски, под которыми образуется парниковый эффект и патогенная флора; пересушивать кожу, часто пользуясь феном и не увлажняя её зимой; налегать на сладкое и молочные продукты; игнорировать дефицит витаминов и минералов.

Зимой кожа подвергается особому стрессу из-за постоянных перепадов температур, сухого воздуха в помещениях и нехватки витаминов. Как не докатиться до весны сушёной хурмой — читайте в этом материале.