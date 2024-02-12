Опубликовано 12 февраля 2024, 06:00
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10 причин начать есть горох, фасоль и чечевицу прямо сейчас
Бобовые считаются одними из самых питательных природных продуктов, их разновидностей великое множество. Только на полках российских магазинов встречается горох, чечевица, фасоль, соя, нут и тд., В этих продуктах содержится белок, который легко усваивается организмом человека. Специалисты из проекта Роспотребнадзора "Здоровое-питание.рф" отмечают, что уровень белка в рационе можно регулировать. Например, повысить, добавив в сочетание фасоли или чечевицы что-то мясное.
Зернобобовые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Их особенность заключается в низком содержании жиров и отсутствии холестерина. А ещё в них мало натрия, что имеет большое значение при риске развития гипертонии.
Фасоль, горох и чечевица - это продукты с наиболее высоким показателем содержания клетчатки, которая так важна для пищеварения.
Зернобобовые обладают низким гликемическим индексом. Они способствуют стабилизации уровня сахара и инсулина в крови, поэтому подходят для диабетиков и отлично помогают контролировать массу тела. Употребление фасоли, бобовых, орехов и семечек может помочь снизить вес.
Но важно помнить, что что бобовые не рекомендуется употреблять при заболеваниях ЖКТ и подагре.
Автор:Евгений Грин
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