10 причин начать есть горох, фасоль и чечевицу прямо сейчас

Зернобобовые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Их особенность заключается в низком содержании жиров и отсутствии холестерина. А ещё в них мало натрия, что имеет большое значение при риске развития гипертонии.

Фасоль, горох и чечевица - это продукты с наиболее высоким показателем содержания клетчатки, которая так важна для пищеварения.

Зернобобовые обладают низким гликемическим индексом. Они способствуют стабилизации уровня сахара и инсулина в крови, поэтому подходят для диабетиков и отлично помогают контролировать массу тела. Употребление фасоли, бобовых, орехов и семечек может помочь снизить вес.

Но важно помнить, что что бобовые не рекомендуется употреблять при заболеваниях ЖКТ и подагре.