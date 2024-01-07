12 причин, почему постоянно хочется есть. Не все они одинаково безвредны
Чтобы бодро продержаться с утра до вечера обычно человеку хватает трех крупных приёмов пищи и парочки перекусов, а некоторым требуется и того меньше. Но что делать, если рот просто не закрывается? Причём это не просто желание что-то пожевать, а настоящий голод. Врач рассказала, почему такое случается и как в таком случае поступить.
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, почему может нападать жор, который ничем не остановить, кроме как вылазкой к холодильнику. Есть такие состояния, при которых повышенный аппетит удивлять не должен, они в рамках нормы. Речь идёт о:
- регулярных и активных тренировках, которые ускоряют метаболизм;
- ограниченном или несбалансированном рационе (например, простые углеводы быстрее перевариваются и мало насыщают);
- приёме некоторых лекарств вроде антидепрессантов или гормональных препаратов;
- нерегулярном отдыхе, из-за которого нарушается гормональный баланс;
- детстве или подростковом периоде, когда организм растёт и ему требуются питательные вещества в больших количествах;
- беременности и кормлении грудью, когда есть приходится буквально за двоих.
В таком случае нужно либо переждать сложный период, либо смириться (в случае со спортом), либо исправить рацион и начать высыпаться. Но есть несколько причин повышенного аппетита, которые считаются отклонением от нормы.
- Гипертиреоз (щитовидка вырабатывает слишком много гормонов и ускоряет метаболизм). Симптомы: потеря веса, учащённое сердцебиение, нарушение сна, повышенная раздражительность.
- Диабет (влияет на инсулинорезистентность, при которой глюкоза не поступает к тканям). Симптомы: частое мочеиспускание, жажда, сухость во рту, повышенная утомляемость.
- Синдром поликистозных яичников (тоже влияет на инсулинорезистентность). Симптомы: набор веса, нерегулярные менструации, рост волос по мужскому типу.
- Железодефицитная анемия (недостаток гемоглобина вызывает дефицит кислорода). Симптомы: усталость, бледность.
- Проблемы с ЖКТ вроде язвы или гастрита (виноваты воспаления и раздражение слизистой оболочки).
- Стресс, тревожность или депрессия.
Если по ощущениям причина повышенного аппетита не вписывается в первый блок, а будто тяготеет ко второму, то нужно обратиться к врачу. Он назначит анализы, а по их результатам — лечение.
А переход на здоровое питание может продлить жизнь на 8 лет. Как и почему — читайте здесь.