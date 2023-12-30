3 новогодних блюда, которые подарят вам лишний вес и больное сердце

Иногда складывается впечатление, что все только и ждут новогодних праздников, чтобы наконец-то как следует поесть. Такое обжорство само по себе не полезно. Но есть блюда, которые особенно опасно употреблять в больших количествах, рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Екатерина Мельникова. Все они — из традиционного новогоднего меню.