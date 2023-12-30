21:20, 30 декабря 2023
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3 новогодних блюда, которые подарят вам лишний вес и больное сердце
Иногда складывается впечатление, что все только и ждут новогодних праздников, чтобы наконец-то как следует поесть. Такое обжорство само по себе не полезно. Но есть блюда, которые особенно опасно употреблять в больших количествах, рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Екатерина Мельникова. Все они — из традиционного новогоднего меню.
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Мельникова назвала 3 блюда, которыми точно нельзя объедаться в новогодние праздники:
- оливье. В одной порции классического новогоднего салата содержится 170 мг холестерина — больше половины суточной дозы для человека (300 мг). Давайте будем честными: вряд ли кто-то съедает только одну порцию оливье новогодней ночью и вообще ограничивается только одним салатом. Всё это повышает риски атеросклероза сосудов;
- сельдь под шубой. В составе этого салата довольно много соли. Нарушение натриевого баланса приводит к задержке жидкости в организме, а это — отёки, лишний вес и высокое давление. Не спасают этот салат даже морковь и свёкла, потому что при термической обработке они повышают гликемический индекс. Про майонез — враг стройности — и говорить нечего;
- блюда из свинины. Свинина — рекордсмен по содержанию жира, рассказала Мельникова «Газете.ru». Это мясо дольше всей остальной пищи находится в желудке и провоцирует воспалительные процессы в нём, а также провоцирует формирование бляшек холестерина на стенках сосудов. Итог — повышается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Многие оправдывают новогоднее обжорство тем, что в праздник просто невозможно не переесть. На самом деле это более чем реально. Вот работающие способы.