3 способа приготовить курицу полезно. Фритюрницу придётся отложить
В каждое диете есть мясо птицы, потому что оно содержит в себе множество витаминов и минералов, а уж количество белка в нём просто зашкаливает. Однако мало просто включить курятину в рацион, нужно ещё и правильно её приготовить, чтобы не убить все полезные вещества. Поэтому нутрициолог Ирина Писарева и подсказала, что делать с курицей.
По словам эксперта, в курице много витаминов группы В и цинка, а белок вообще незаменим для организма, потому что нужен для обновления и строительства клеток, он участвует буквально во всех процессах организма, поэтому его нужно много. И курица отлично подходит для того, чтобы покрывать суточную потребность. Но как её готовить?
- Сувид. Это самый лучший вариант, при котором все полезные свойства мяса останутся на месте. При этой технике готовят долго, при низкой температуре и в вакууме.
- Запекание в духовке.
- Варка в кастрюле.
Совершенно неприемлемыми способами считаются жарка мяса и копчение, потому что при таком раскладе в курице не останется ничего, ради чего стоило бы её есть.
Кстати, приятная новость для любителей куриной кожи — её можно не снимать перед готовкой, она не такая вредная, как считают фитоняшки. Убирать её из рациона, чтобы минимизировать калории, нет смысла, зато в ней полно полезных веществ. Но есть одно условие — её нельзя жарить, иначе там уже другие процессы запускаются и кожа становится вредной и даже канцерогенной.