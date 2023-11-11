3 способа приготовить курицу полезно. Фритюрницу придётся отложить

По словам эксперта, в курице много витаминов группы В и цинка, а белок вообще незаменим для организма, потому что нужен для обновления и строительства клеток, он участвует буквально во всех процессах организма, поэтому его нужно много. И курица отлично подходит для того, чтобы покрывать суточную потребность. Но как её готовить?

Сувид. Это самый лучший вариант, при котором все полезные свойства мяса останутся на месте. При этой технике готовят долго, при низкой температуре и в вакууме. Запекание в духовке. Варка в кастрюле.

Совершенно неприемлемыми способами считаются жарка мяса и копчение, потому что при таком раскладе в курице не останется ничего, ради чего стоило бы её есть.

Кстати, приятная новость для любителей куриной кожи — её можно не снимать перед готовкой, она не такая вредная, как считают фитоняшки. Убирать её из рациона, чтобы минимизировать калории, нет смысла, зато в ней полно полезных веществ. Но есть одно условие — её нельзя жарить, иначе там уже другие процессы запускаются и кожа становится вредной и даже канцерогенной.