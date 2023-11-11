Здоровье
15:40, 11 ноября 2023
1 мин.

3 способа приготовить курицу полезно. Фритюрницу придётся отложить

В каждое диете есть мясо птицы, потому что оно содержит в себе множество витаминов и минералов, а уж количество белка в нём просто зашкаливает. Однако мало просто включить курятину в рацион, нужно ещё и правильно её приготовить, чтобы не убить все полезные вещества. Поэтому нутрициолог Ирина Писарева и подсказала, что делать с курицей.

3 способа приготовить курицу полезно. Фритюрницу придётся отложить
© Claudio Schwarz / Unsplash

По словам эксперта, в курице много витаминов группы В и цинка, а белок вообще незаменим для организма, потому что нужен для обновления и строительства клеток, он участвует буквально во всех процессах организма, поэтому его нужно много. И курица отлично подходит для того, чтобы покрывать суточную потребность. Но как её готовить?

  1. Сувид. Это самый лучший вариант, при котором все полезные свойства мяса останутся на месте. При этой технике готовят долго, при низкой температуре и в вакууме.
  2. Запекание в духовке.
  3. Варка в кастрюле.

Совершенно неприемлемыми способами считаются жарка мяса и копчение, потому что при таком раскладе в курице не останется ничего, ради чего стоило бы её есть.

Кстати, приятная новость для любителей куриной кожи — её можно не снимать перед готовкой, она не такая вредная, как считают фитоняшки. Убирать её из рациона, чтобы минимизировать калории, нет смысла, зато в ней полно полезных веществ. Но есть одно условие — её нельзя жарить, иначе там уже другие процессы запускаются и кожа становится вредной и даже канцерогенной.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.