4 продукта, которые помогут восстановить желудок после праздников. Проверяем холодильник

По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, в первую очередь придётся прекратить зажировку, как у манула в зоопарке: сократить порции, отказаться от острого, жирного, жареного, уменьшить количество алкоголя и кофе. А ещё высыпаться, добавить физические нагрузки и всё такое прочее.

Но что же съесть, чтобы помочь желудку и всему ЖКТ?

Любые свежие овощи, в них полно клетчатки. В капусте, моркови, свёкле много нерастворимых пищевых волокон, а в огурцах и помидорах — растворимых, в данном случае всё одинаково полезно. Покромсали в блюдо, залили растительным маслом — таблетка готова. Солёные огурчики и квашеная капуста. Бобовые (фасоль, горох, нут). Кисломолочные продукты, в которых много пробиотиков и полезных микроорганизмов. Если хотите йогурт, берите натуральный без добавок и сахара, можно самому туда насыпать ягод.

Но если пока до восстановления далеко, потому что в тазике оливье всё никак не покажется дно, то у специалиста есть совет, как не сделать хуже. Например, когда есть майонезные салаты (спойлер — не на завтрак).