Здоровье
01:00, 03 января 2024
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4 продукта, которые помогут восстановить желудок после праздников. Проверяем холодильник

Первый, кто страдает в новогодние праздники, вовсе не барабанные перепонки соседей, а желудок, на который вываливается столько редкой для него и необычайно вредной еды, что не знаешь, за что хвататься. У многих несварение случается в первый же вечер праздника, но это не мешает продолжать застолье. А как потом прийти в себя, рассказала гастроэнтеролог Кашух.

4 продукта, которые помогут восстановить желудок после праздников. Проверяем холодильник
© Micah Tindell / Unsplash

По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, в первую очередь придётся прекратить зажировку, как у манула в зоопарке: сократить порции, отказаться от острого, жирного, жареного, уменьшить количество алкоголя и кофе. А ещё высыпаться, добавить физические нагрузки и всё такое прочее.

Но что же съесть, чтобы помочь желудку и всему ЖКТ?

  1. Любые свежие овощи, в них полно клетчатки. В капусте, моркови, свёкле много нерастворимых пищевых волокон, а в огурцах и помидорах — растворимых, в данном случае всё одинаково полезно. Покромсали в блюдо, залили растительным маслом — таблетка готова.
  2. Солёные огурчики и квашеная капуста.
  3. Бобовые (фасоль, горох, нут).
  4. Кисломолочные продукты, в которых много пробиотиков и полезных микроорганизмов. Если хотите йогурт, берите натуральный без добавок и сахара, можно самому туда насыпать ягод.

Но если пока до восстановления далеко, потому что в тазике оливье всё никак не покажется дно, то у специалиста есть совет, как не сделать хуже. Например, когда есть майонезные салаты (спойлер — не на завтрак).

Автор:Ника Белова
Редакция
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