4 продукта, которые съедают вашу силу. Прогоните их из холодильника

Вот каких продуктов стоит избегать в своём меню, чтобы не остаться совсем без сил:

переработанное мясо : ветчина, колбаса, бекон и т.п. Все эти продукты — стресс для организма, отметил нутрициолог. На их переваривание требуется колоссальное количество энергии,

: ветчина, колбаса, бекон и т.п. Все эти продукты — стресс для организма, отметил нутрициолог. На их переваривание требуется колоссальное количество энергии, переизбыток простых углеводов . Белая мука и промышленный сахар — настоящие пожиратели энергии. Зато сложные углеводы — важнейший источник энергии,

. Белая мука и промышленный сахар — настоящие пожиратели энергии. Зато сложные углеводы — важнейший источник энергии, сладости и сахар . Белый сахар делает человека слабым, вялым и ухудшает самочувствие. Пользы от мармеладных мишек, газировки и других вкусняшек ноль, а сил можно лишиться прилично, предупредил Котельницкий,

. Белый сахар делает человека слабым, вялым и ухудшает самочувствие. Пользы от мармеладных мишек, газировки и других вкусняшек ноль, а сил можно лишиться прилично, предупредил Котельницкий, алкоголь. Мало того что спиртное оставит вас без энергии, так оно ещё может не дать вам выспаться. Алкоголь затрудняет сон во второй половине ночи, оказывая стимулирующее действие. Где уж тут отдохнёшь.

Вывод: чем легче переваривается еда, тем лучше вы будете впоследствии, сказал эксперт изданию «МедикФорум». В районе должно быть много растительной пищи и нежирных молочных продуктов. Тогда организму не придётся «убиваться», переваривая тяжёлую еду, и вы будете гораздо бодрее, заключил он.

Есть продукты, которые лишают энергии, а есть наоборот — «пищевые батарейки». Здесь перечислены только некоторые из них, зато простые и доступные, особенно осенью.