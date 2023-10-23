Здоровье
01:00, 23 октября 2023
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4 продукта, которые спасут кишечник лучше таблеток. Главное — не смешивать

Мало кто задумывается о здоровье кишечника, и очень зря, ведь именно от него и зависят иммунитет и общее состояние организма. В кишечнике располагается около 80% клеток, вырабатывающих антитела против инфекций. К тому же именно там и расщепляются продукты, чтобы напитать ткани витаминами и минералами. Но чтобы кишечник работал, ему нужно помогать, и как это сделать — рассказала гастроэнтеролог Алисова.

4 продукта, которые спасут кишечник лучше таблеток. Главное — не смешивать
© Jonas Dücker / Unsplash

По словам гастроэнтеролога Александры Алисовой, для поддержания здоровья кишечника нужно есть четыре продукта — они оптимально закрывают все потребности органа.

  1. Кокос (в том числе масло, молоко и йогурт) помогает усваивать питательные вещества и борется против вирусов, микробов и грибков, защищая кишечник.
  2. Мята умеет снимать спазм, что очень необходимо при синдроме раздражённого кишечника и других проблемах ЖКТ. Она может уменьшить боль, вздутие и убрать запор.
  3. Лосось — источник жирных кислот омега-3 и витамина D, которые снижают воспаления и активизируют размножение полезных бактерий.
  4. Ягоды помогают бороться с воспалениями и особенно хороши против запоров и дивертикулёза (высыпаний на стенках кишечника).

Продукты, которые кишечник не любит

  • Источники быстрых углеводов: сладости, выпечку, макароны, белую муку, газировку, фруктовые соки и другое.
  • Жирное и жареное.
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