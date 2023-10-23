4 продукта, которые спасут кишечник лучше таблеток. Главное — не смешивать

Мало кто задумывается о здоровье кишечника, и очень зря, ведь именно от него и зависят иммунитет и общее состояние организма. В кишечнике располагается около 80% клеток, вырабатывающих антитела против инфекций. К тому же именно там и расщепляются продукты, чтобы напитать ткани витаминами и минералами. Но чтобы кишечник работал, ему нужно помогать, и как это сделать — рассказала гастроэнтеролог Алисова.