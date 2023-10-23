01:00, 23 октября 2023
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4 продукта, которые спасут кишечник лучше таблеток. Главное — не смешивать
Мало кто задумывается о здоровье кишечника, и очень зря, ведь именно от него и зависят иммунитет и общее состояние организма. В кишечнике располагается около 80% клеток, вырабатывающих антитела против инфекций. К тому же именно там и расщепляются продукты, чтобы напитать ткани витаминами и минералами. Но чтобы кишечник работал, ему нужно помогать, и как это сделать — рассказала гастроэнтеролог Алисова.
По словам гастроэнтеролога Александры Алисовой, для поддержания здоровья кишечника нужно есть четыре продукта — они оптимально закрывают все потребности органа.
- Кокос (в том числе масло, молоко и йогурт) помогает усваивать питательные вещества и борется против вирусов, микробов и грибков, защищая кишечник.
- Мята умеет снимать спазм, что очень необходимо при синдроме раздражённого кишечника и других проблемах ЖКТ. Она может уменьшить боль, вздутие и убрать запор.
- Лосось — источник жирных кислот омега-3 и витамина D, которые снижают воспаления и активизируют размножение полезных бактерий.
- Ягоды помогают бороться с воспалениями и особенно хороши против запоров и дивертикулёза (высыпаний на стенках кишечника).
Продукты, которые кишечник не любит
- Источники быстрых углеводов: сладости, выпечку, макароны, белую муку, газировку, фруктовые соки и другое.
- Жирное и жареное.