16:40, 02 января 2024
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4 продукта, которые вместе с алкоголем вызовут сильнейшее похмелье и отравление
Праздничные застолья редко когда обходятся без алкоголя — даже самая трезвая компания нет-нет да и поднимет тост с повышенным градусом. Про вред алкоголя помнят все, но оказалось, что он может стать ещё опаснее для здоровья, если выбрать неправильную закусь. Более того, некоторые продукты стоит совсем убрать со стола, чтобы не ухудшить своё состояние на утро.
Как рассказал нарколог Даниил Петров, есть несколько блюд и продуктов, которые плохо сочетаются с алкоголем и могут привести к сильному похмелью или вообще отравлению. Речь идёт о:
- сладком и выпечке (сперва будет расщепляться глюкоза, а уже потом этиловый спирт);
- продуктах, которые могут бродить — виноград и бахчевые культуры (арбуз, дыня, тыква, кабачок и другие);
- острой еде (может привести к обострению панкреатита и холецистита);
- жирной и жареной еде (ухудшит имеющиеся проблемы с ЖКТ).
А вот чем лучше закусывать алкоголь, можно узнать здесь.