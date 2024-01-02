4 продукта, которые вместе с алкоголем вызовут сильнейшее похмелье и отравление

Как рассказал нарколог Даниил Петров, есть несколько блюд и продуктов, которые плохо сочетаются с алкоголем и могут привести к сильному похмелью или вообще отравлению. Речь идёт о:

сладком и выпечке (сперва будет расщепляться глюкоза, а уже потом этиловый спирт); продуктах, которые могут бродить — виноград и бахчевые культуры (арбуз, дыня, тыква, кабачок и другие); острой еде (может привести к обострению панкреатита и холецистита); жирной и жареной еде (ухудшит имеющиеся проблемы с ЖКТ).

А вот чем лучше закусывать алкоголь, можно узнать здесь.