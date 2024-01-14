08:00, 14 января 2024
1 мин.
4 простых правила, как восстановить ЖКТ после застолья. Спойлер — голодать не придётся
Некоторые россияне до сих пор не могут прийти в себя после праздничных застолий, на которых многие устраивают настоящий пир живота. Вот только сам живот таким приколам не рад, поэтому и доставляет проблемы. Гастроэнтеролог Садыков рассказал, как побыстрее и эффективнее прийти в норму после обжираловки. Сразу предупреждаем, голодовки не подойдут.
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков рассказал о четырёх простых правилах, которые всегда помогут восстановить желудок после застолья, причём любого, не только новогоднего. Что советует специалист?
- Отказаться от слизеобразующих продуктов (круп с глютеном, хлеба и булочек, яиц, молочных продуктов и орехов). Это поможет нормализовать работу ЖКТ, убрать отеки и очистить кожу.
- Исключить тяжёлую пищу (солёное, маринованное, жареное, сладкое и фастфуд). Снизить тягу к сладостям помогут продукты с хромом, например рыба и креветки, натуральное какао и сухофрукты.
- Питаться нежирными супами, жидкими кашами, отварной рыбой и птицей.
- Не устраивать разгрузочные дни с голодовками, это только усилит нагрузку на ЖКТ.
А как ещё можно восстановить ЖКТ — узнайте в этом материале.