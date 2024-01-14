4 простых правила, как восстановить ЖКТ после застолья. Спойлер — голодать не придётся

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков рассказал о четырёх простых правилах, которые всегда помогут восстановить желудок после застолья, причём любого, не только новогоднего. Что советует специалист?

Отказаться от слизеобразующих продуктов (круп с глютеном, хлеба и булочек, яиц, молочных продуктов и орехов). Это поможет нормализовать работу ЖКТ, убрать отеки и очистить кожу. Исключить тяжёлую пищу (солёное, маринованное, жареное, сладкое и фастфуд). Снизить тягу к сладостям помогут продукты с хромом, например рыба и креветки, натуральное какао и сухофрукты. Питаться нежирными супами, жидкими кашами, отварной рыбой и птицей. Не устраивать разгрузочные дни с голодовками, это только усилит нагрузку на ЖКТ.

А как ещё можно восстановить ЖКТ — узнайте в этом материале.