5 главных продуктов, которые помогут пережить зиму

Нутрициолог Ирина Попкова рассказала, что добавить зимой в рацион, чтобы не ставить жизнь на паузу до весны.

Тыква (витамины А, В, РР, Т, С, микроэлементы, медь, цинк, железо, бета-каротин, пектин и другие), её лучше запекать с растительным маслом и специями или добавлять в сыром виде в салаты. Сладкий перец (витамины А, С, Е, антиоксиданты, в 100 г перца — суточная норма витамина С), его можно добавлять в сыром виде в салаты или во вторые блюда, например, в мясное рагу. Шиповник (витамины A, С, PP, E, K, хром, марганец, цинк, медь, магний и железо, в 10 г сухих ягод содержится суточная норма витамина С), его лучше заваривать в стеклянной посуде. Слива (витамин A, С, PP, E, K, хром, марганец, цинк, медь, магний и железо, лучше съедать по 3−4 сливы в день), её можно добавлять во вторые блюда, делать из неё морсы, компоты и варенье, печь с ней пироги и остальное. Облепиха (витамины А, С, Е, аминокислоты, каротиноиды и флавоноиды, кальций, калий, магний, фосфор и железо), можно есть в сыром виде, можно в виде пюре.

А если нужно не только зиму пережить, но и восстановить желудок после застолий, то вот здесь есть список полезных для ЖКТ продуктов.