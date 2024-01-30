5 неожиданных фактов о бесплодии. Оно может настигнуть вас и после рождения детей

Факт №1: бесплодие встречается часто

По данным глобального отчёта Всемирной организации здравоохранения, опубликованного в 2023 году, с бесплодием сталкивается каждый шестой человек в мире и каждая восьмая пара — 17,5% населения планеты.

Интересно, что в бедных и богатых странах статистика практически одинаковая: фертильность (способность к зачатию) не зависит от уровня дохода и качества жизни. По прогнозам экспертов, к 2025 году 10 000 000 пар будут испытывать проблемы с зачатием.

Факт №2: бесплодие — не только женская проблема

Принято считать, то бесплодием страдают в основном женщины. Это заблуждение часто ведёт к стигматизации женщин, вызывает у них чувство собственной неполноценности. Хотя на самом деле в половине случаев зачатие не происходит из-за так называемого мужского фактора — патологий у будущего отца.

Более того, мужская фертильность за последние 50 лет снизилась на 52,4%: ухудшается качество спермы, уменьшается количество сперматозоидов. Учёные связывают это с изменениями питания, уменьшением физической активности и ухудшающейся экологией.

Также ошибочно думать, что мужчины одинаково способны к зачатию в любом возрасте. После 45 лет мужская фертильность, как и женская, начинает снижаться. Поэтому на приём к репродуктологу должны идти оба партнёра.

Факт №3: бесплодие может появиться и после рождения детей

К сожалению, минимум 11% пар сталкиваются с вторичным бесплодием — невозможностью зачать или выносить ребёнка после одной или нескольких успешных беременностей. Причины могут быть разными — эндометриоз, непроходимость маточных труб, воспаление простаты у мужчины.

Многим парам, уже имеющим одного или нескольких детей, нужна помощь с зачатием, часто — это процедура ЭКО. Ждать годами, если у вас не получается забеременеть вторым или третьим ребёнком, не нужно.

Факт №4: гормональные контрацептивы ни при чём

Бесплодие часто диагностируют после того, как женщина прекращает приём оральных контрацептивов. Но это классический случай формата «после не значит вследствие». Доказано, что оральные контрацептивы не оказывают негативного влияния на женскую фертильность. Более того, они иногда улучшают репродуктивное здоровье за счёт сдерживания развития эндометриоза.

Проблемы с зачатием после приёма таблеток могут быть вызваны совсем другими причинами, в том числе инфекциями, которые передаются половым путём. Ведь большинство женщин на фоне приёма оральных контрацептивов отказываются от презервативов.

Факт №5: причина бесплодия не в нервах

Часто можно услышать, что бесплодие появляется из-за каких-то психологических и эмоциональных проблем. Да, сильный стресс может нарушать гормональный баланс и менструальный цикл у женщин, а также плохо влиять на выработку спермы у мужчин. Но это влияние не настолько сильно, чтобы «заблокировать» возможность зачатия.

Бесплодие — это в первую очередь медицинское состояние, вызванное конкретными патологиями. Поэтому советы «перестань нервничать, и всё получится» с точки зрения репродуктолога не имеют никакой ценности.