5 признаков, что у вас в сосудах бляшки. Осмотрите ноги и лицо
Холестериновые бляшки, которые появляются в сосудах, беспокоят многих. Правда, распознать проблемы с сосудами самому, без каких-либо обследований довольно сложно: болезнь подкрадывается незаметно. Благо некоторые тревожные звоночки всё-таки можно увидеть на коже. О том, как распознать атеросклероз по внешним признакам, рассказал врач-кардиолог Марат Валеев.
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Кожа
По словам эксперта, прежде всего стоит обратить внимание на состояние кожи. Насторожить должно появление ксантом — это такие желтоватые бляшки или узелки , которые могут быть плоскими или немного выступать над поверхностью кожи. Как правило, эти бляшки имеют наследственную природу и в размере достигают всего нескольких миллиметров. Ксантомы располагаются чаще всего в местах крепления сухожилий к костям.
Наиболее часто встречается такая разновидность ксантом, как ксантелазма — это жировые бляшки на веках. Они обычно появляются у людей после 50 лет, но могут возникнуть и в более молодом возрасте.
Волосы
Кардиолог также отметил, что атеросклероз может давать о себе знать по облысевшим ногам. При бляшках в сосудах растительность начинает заметно редеть. Эксперт уточнил, что, например, потеря волос в районе тыльной поверхности стоп должна точно насторожить и навести на мысль об атеросклерозе нижних конечностей.
Врач объяснил, что дело в том, что из-за бляшек нарушается кровоснабжение в мелких сосудах, а значит, и в волосяных луковицах, и они погибают.
Пульсация на сонной артерии
Также проверить себя на атеросклероз можно, проверив пульсацию в одной из сонных артерий. Снижение или отсутствие таковой говорит о наличии бляшек в сосудах.
Старческая дуга и диагональная складка
Нарушение липидного обмена можно распознать и по липоидной дуге роговицы — это так называемая старческая дуга. Она проявляется в виде сероватых полукруглых отложений — жиров и чаще возникает у людей после 50 лет.
Также о бляшках может говорить диагональная складка — это глубокая или поверхностная складка на мочке уха. Она вполне может указывать на коронарный атеросклероз, то есть сосудов сердца.
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