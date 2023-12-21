5 признаков, что у вас в сосудах бляшки. Осмотрите ноги и лицо

Кожа

По словам эксперта, прежде всего стоит обратить внимание на состояние кожи. Насторожить должно появление ксантом — это такие желтоватые бляшки или узелки , которые могут быть плоскими или немного выступать над поверхностью кожи. Как правило, эти бляшки имеют наследственную природу и в размере достигают всего нескольких миллиметров. Ксантомы располагаются чаще всего в местах крепления сухожилий к костям.

Наиболее часто встречается такая разновидность ксантом, как ксантелазма — это жировые бляшки на веках. Они обычно появляются у людей после 50 лет, но могут возникнуть и в более молодом возрасте.

Волосы

Кардиолог также отметил, что атеросклероз может давать о себе знать по облысевшим ногам. При бляшках в сосудах растительность начинает заметно редеть. Эксперт уточнил, что, например, потеря волос в районе тыльной поверхности стоп должна точно насторожить и навести на мысль об атеросклерозе нижних конечностей.

Врач объяснил, что дело в том, что из-за бляшек нарушается кровоснабжение в мелких сосудах, а значит, и в волосяных луковицах, и они погибают.

Пульсация на сонной артерии

Также проверить себя на атеросклероз можно, проверив пульсацию в одной из сонных артерий. Снижение или отсутствие таковой говорит о наличии бляшек в сосудах.

Старческая дуга и диагональная складка

Нарушение липидного обмена можно распознать и по липоидной дуге роговицы — это так называемая старческая дуга. Она проявляется в виде сероватых полукруглых отложений — жиров и чаще возникает у людей после 50 лет.

Также о бляшках может говорить диагональная складка — это глубокая или поверхностная складка на мочке уха. Она вполне может указывать на коронарный атеросклероз, то есть сосудов сердца.

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