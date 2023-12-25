5 симптомов нездоровой тревоги. Проверьте себя
Как понять, что тревога нездоровая? Один из признаков — вечная тема опасности в мышлении. Если любое непонятное недомогание человек воспринимает как признак тяжёлого заболевания и неизбежной катастрофы, то ему нужно обращаться к специалисту. Подробнее о признаках тревожного расстройства рассказала клинический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Жанна Улогова.
5 признаков тревожного расстройства
При тревоге у человека сразу изменяется физическое состояние: учащается сердцебиение, нарушается сон и аппетит, появляется тремор, боли в различных частях тела и т. д. Но неспециалист сразу не сможет сказать что это: психическое отклонение или «здоровая» тревога. Как же тогда быть?
Врач Жанна Улогова назвала «Газете.Ru» 5 признаков, выделяющих именно тревожное расстройство:
- Тревога возникает при отсутствии реальной угрозы. Зачастую тревожный человек самостоятельно не способен оценить адекватность своей тревоги.
- Тревогу невозможно осознанно контролировать, она не исчезает сама и при попытках избавиться от неё.
- Чрезмерная тревога стала постоянной.
- Тревога лишает свободы и вынуждает вести себя каким-то определенным образом.
- Тревожное чувство нарушает качество жизни и ограничивает нормальную жизнедеятельность.
Главными отличиями «нездоровой» тревоги психолог считает необоснованность и продолжительность тревожного состояния. Человек предчувствует беду, пребывает в боязливом ожидании, хотя реальных причин так сильно переживать у него нет.
Как лечат тревожные расстройства
Если тревога мешает нормально жить, человеку назначают лекарства. Чаще всего прописывают антидепрессанты группы СИОЗС — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.
«Главное — не принимать препараты бесконтрольно, "прописывая" их самому себе на базе самодиагностики. И конечно же, лучший вариант — обратиться к профессиональному психотерапевту», — подчеркнула Улогова.