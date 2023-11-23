18:40, 23 ноября 2023
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6 признаков неизлечимой болезни, от которой умерла Жанна Фриске. Проверь себя
Глиобластома — очень агрессивная разновидность опухоли мозга, которая сперва долго не проявляется, а затем прогрессирует быстрыми темпами. Но её можно поймать вовремя, чтобы лечение было эффективным, только нужно внимательно следить за своим здоровьем (или своих близких), чтобы заметить характерные признаки. Ниже — памятка с симптомами.
Может показаться, что глиобластома — вещь редкая, но на самом деле она довольно часто встречается, причём ежегодно. В Великобритании за год её диагностируют в среднем 2500 раз, а в США — 12 500. Поэтому лучше изучить симптомы, чтобы быть во всеоружии.
- Изменение личности и поведения. Может появиться агрессивность и раздражительность, забывчивость, перепады настроения, отсутствие интереса и мотивации, изменения в либидо.
- Перманентная усталость, которая сопровождается тревожностью и нерешительностью.
- Проблемы в общении, а точнее, с артикуляцией и пониманием речи. Часто теряется суть разговора, сложно поддержать беседу и так далее.
- Проблемы с памятью.
- Судороги, причём речь не о припадках, а о простых вариантах — могут появиться странные звуки и запахи, мигание перед глазами, чувство дежавю или диссоциация.
- Сложности со зрением: светочувствительность, двоение, синдром сухого глаза, слепота.
При этом глиобластома — не единственный тихий, но агрессивный рак. Среди таких незаметных убийц врачи называют меланому, рак лёгких и поджелудочной железы.